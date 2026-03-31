Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Theo Văn bản số 2766/BCH-NN&MT ngày 31/3 của Ban Chỉ hủy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, hiện nay miền Bắc đang trong thời kỳ chuyển mùa, đây là giai đoạn thường xuyên có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng từ phía Tây.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa hai khối khí này khiến thời tiết trở nên bất ổn, dễ hình thành các đám mây dông mạnh, gây ra mưa dông, lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác. Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, gió giật mạnh, có thể kèm mưa đá hoặc lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Mưa đá, dông lốc xảy ra sáng 29/3 gây gãy đổ cây xanh, hư hỏng xe ô tô con trên địa bàn xã Hy Cương.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Trong thời gian này, khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến các tổ chức và người dân để chủ động phòng tránh.

Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số. Đồng thời rà soát, kiểm tra nhà, công trình có nguy cơ bị ảnh khi xảy ra dông lốc, mưa đá đặc biệt khu vực có nhà tạm, nhà yếu. Hướng dẫn người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, công trình, chuồng trại; có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống điện, thông tin liên lạc, công trình giao thông, thủy lợi. Chủ động phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, khu công nghiệp, khu dân cư. Tổ chức cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông và khu dân cư. Duy trì lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra ngay từ giờ đâu. Sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Khi xảy ra thiệt hại, các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, thống kê, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Lê Hoàng