Chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” chào mừng thành công cuộc bầu cử

Tối 20/3, tại Công viên 29/12, phường Vĩnh Phúc tổ chức chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và các câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước...

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân địa phương tham dự và thưởng thức.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại đã mang đến cho khán giả những ấn tượng sâu sắc. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước tươi đẹp, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Một số tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Thành công của chương trình góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trần Tỉnh


Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội
2026-03-20 18:14:00

baophutho.vn Những năm gần đây, đi lễ đầu năm không chỉ là thói quen của một số ít người như trước mà gần như đã trở thành phong trào chung, thành nhu cầu...

Tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc

Tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc
2026-03-20 06:53:00

baophutho.vn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là dịp để mỗi người con đất Việt trở về với cội nguồn...

Tin liên quan

Gợi ý

