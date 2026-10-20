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Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10, Công ty Điện lực Phú Thọ (CTĐLPT) tổ chức mít tinh kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhằm tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, nhân viên công ty.

Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ xếp chữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chương trình là dịp để cán bộ, nhân viên ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, ghi nhận vai trò và những đóng góp của nữ cán bộ, nhân viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như xây dựng, phát triển công ty.

Trong môi trường làm việc đòi hỏi tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và yêu cầu cao về chuyên môn, nữ cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động học tập, nâng cao trình độ, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cùng với phần lễ trang trọng, chương trình kỷ niệm còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, nhân viên.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong công việc cũng như cuộc sống.

Đồng thời, khẳng định sự quan tâm đối với công tác bình đẳng giới, xây dựng đội ngũ lao động nữ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới.

Đây cũng là dịp động viên nữ cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời giao lưu, chia sẻ để thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng tập thể Công ty Điện lực Phú Thọ thêm gắn bó, đồng lòng, cùng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đào Trọng Tuyến (CTV)


Đào Trọng Tuyến (CTV)

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