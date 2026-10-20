Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý nhiều dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Ngày 20/10, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật và thảo luận ở Tổ.

Phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội và Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự phiên thảo luận ở Tổ 12; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì thảo luận Tổ.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận ở Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau. Dự phiên thảo luận có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ĐBQH tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận.

Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung cho rằng, thẩm quyền ký kết trong quá trình khảo sát một số địa phương đặt ra nhiều vấn đề, đối với tỉnh có nguồn lực tốt thì đáp ứng được nhu cầu ký kết các thỏa thuận quốc tế tốt hơn, những tỉnh khó khăn thì vấn đề này còn hạn chế, mặc dù có nhu cầu nhưng nguồn lực để thực hiện, theo dõi, nhất là về nguồn nhân lực còn hạn chế.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung thảo luận ở Tổ.

Đại biểu Dung đánh giá, trong dự thảo lần này đã đưa vào nhiều điểm mới, liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhằm đạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đề nghị dự thảo luật cần tiếp cận một cách thận trọng, từng bước đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp luật, cũng như bảo mật, an toàn thông tin. Đại biểu cũng đã đưa ra một số góp ý cụ thể đối với một số điều, khoản trong dự thảo Luật.

Góp ý vào dự thảo Luật này, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Kim Tuyến đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ ranh giới giữa thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế và cần có tiêu chí để đánh giá.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Kim Tuyến thảo luận ở Tổ.

Đối với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã, đại biểu Tuyến đề nghị quy định rõ phạm vi ký kết, giới hạn thẩm quyền, năng lực chuyên môn, khả năng bố trí nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan chủ quản. Quy định cơ chế rà soát định kỳ, xác định đầu mối chịu trách nhiệm, kịp thời kiến nghị sửa đổi hoặc chấm dứt những thỏa thuận không còn phù hợp. Quy định rõ căn cứ áp dụng nội dung được rút gọn, trách nhiệm của người quyết định và cơ chế hậu kiểm.

Đối với biên bản hội nghị, kết luận hội đàm và tuyên bố chính trị đa phương, đại biểu đề nghị cần xem xét bản chất và nội dung thực tế của văn bản, tránh áp dụng thủ tục một cách máy móc.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở Tổ.

ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thảo luận về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) như tại các điều 10, 82, 87, 89, 134, còn chung chung. Đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn nhằm đảm bảo tính khả thi thực tiễn áp dụng Luật.

Góp ý dự thảo Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết trong bối cảnh hiện nay. Bởi thực tế trong thời gian qua đã giải quyết nhiều vụ án liên quan đến tội rửa tiền, tham nhũng, kinh tế có số lượng tài sản phải thu hồi rất lớn, nếu không có biện pháp, giải pháp thực hiện thu hồi các tài sản liên quan do phạm tội mà có thì sẽ gây thất thoát lớn với ngân sách nhà nước.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc thảo luận ở Tổ.

Đại biểu Ngọc góp ý điều chỉnh, bổ sung nội dung rõ ràng, cụ thể hơn tại khoản 4, Điều 4 về nguyên tắc thực hiện; điều 10 thẩm quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng...

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày nội dung các tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại; Luật Cạnh tranh; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí.

Các ĐBQH thảo luận ở Tổ các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại; Luật Cạnh tranh; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí.

Khánh Hà