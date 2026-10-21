Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận các dự án luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án Luật và tiến hành thảo luận ở Tổ.

Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình; báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ đối với các dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận ở Tổ 12 cùng ĐBQH tỉnh Cà Mau. Dự phiên thảo luận có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ĐBQH tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận ở Tổ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh Hoài dự phiên thảo luận; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì phiên thảo luận ở Tổ 12.

Tham gia góp ý dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn quan tâm tại điều 13 về điều kiện đối với người hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi. Đại biểu băn khoăn vấn đề việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

Bởi trên thực tế, người hiến tinh trùng, noãn, phôi không phải hiến cho một người mà nhiều người, nên nếu không công khai danh tính thì sẽ có nguy cơ kết hôn và sinh con trùng huyết thống. Trong khi hiện nay vấn đề này ngày càng gia tăng khi tình trạng nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn ngày càng nhiều.

Đề nghị, vấn đề này phải vượt qua định kiến vì vấn đề nhân đạo, Bộ Y tế cùng các ngành khác cần tính toán lại, cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh quy định phù hợp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Minh Tuấn thảo luận ở Tổ.

Góp ý dự án luật này, ĐBQH tỉnh Vương Kim Ánh đưa ra một số ý kiến từ thực tế lấy ý kiến của các chuyên gia. Đại biểu đề nghị, về nguyên tắc hiến tạng tại điều 4, 5 cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn để tránh hiểu thương mại hóa, dịch vụ hiến tạng. Đại biểu đề nghị cần có quy định về việc chi trả và bảo đảm sức khỏe cho người đã hiến tạng mà còn sống.

Đối với việc đăng ký hiến và xác lập lấy mô, bộ phận cơ thể sau khi chết, đề nghị quy định rõ giá trị pháp lý của việc đăng ký hiến và thứ tự xem xét ý chí của người hiến với ý kiến thân nhân và khi người hiến đã chết, quy định chủ thể quyết định trình tự giải quyết khi thân nhân bất đồng.

Đại biểu cũng đưa ra ý kiến, hiện nay quá trình vận chuyển mô tạng từ người hiến sang người nhận, ngành hàng không, cảnh sát giao thông, các bệnh viện đã vào cuộc rất quyết liệt, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vận chuyển chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc cứu người.

Vì vậy, dự thảo cần quy định về cơ chế và luật hóa cụ thể để vấn đề vận chuyển mô tạng được ưu tiên thực hiện như trường hợp khẩn cấp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vương Kim Ánh thảo luận ở Tổ.

ĐBQH tỉnh Thái Quỳnh Mai Dung góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ góc độ kinh tế, đại biểu đưa ra 2 nội dung: Về việc cấp phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, đại biểu băn khoăn trên thực tế hiệu quả của giấy phép về mua và bán thuốc lá có thực sự hiệu quả không; việc quản lý giấy cấp phép bán lẻ thuốc lá hiệu quả đến đâu, chi phí tuân thủ như thế nào.

Đại biểu đưa ra dẫn chứng cụ thể tại một số điều, khoản tại một số Luật khác liên quan cho thấy hình thức cấp phép không phải hình thức duy nhất. Do vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu các hình thức quản lý khác phù hợp hơn, tập trung vào tăng cường hậu kiểm.

Về cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, đại biểu đồng tình dự thảo luật quy định tăng diện tích hình ảnh cảnh báo sức khỏe, tuy nhiên nhìn từ góc độ thực tế, đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu có lộ trình thực hiện từng bước phù hợp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Quỳnh Mai Dung thảo luận ở Tổ.

Buổi chiều, ĐBQH tiếp tục thảo luận các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Khánh Hà