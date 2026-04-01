Đại tá Nguyễn Minh Tuấn làm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Ngày 1/4, tại Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm dự buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: CACC

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đồng thời, lãnh đạo Cục cũng thông báo quyết định điều động Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đến nhận công tác tại Văn phòng Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, tân Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn (quê quán xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ) là Thạc sĩ Luật học, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đã trải qua các vị trí: Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

