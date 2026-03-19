Điểm sáng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao, trở thành một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo ở địa phương.

Trường Tiểu học Định Trung được thành lập từ năm 1996. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục tiểu học của địa phương. Hiện nay, nhà trường có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng với 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Tiết học trên lớp được ứng dụng công nghệ thông tin, giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức.

Song song với việc xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng, nhà trường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học. Trường có khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh, môi trường học tập sạch - đẹp. Hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng kiên cố, trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, hệ thống chiếu sáng, điều hòa. Ngoài ra, nhà trường còn có nhà thể chất rộng khoảng 800m2 cùng sân chơi hơn 4.000m2 phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao và sinh hoạt tập thể cho học sinh.

Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, năm 2018 Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đến tháng 10/2023, nhà trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III.

Trong giai đoạn 2020-2025, quy mô trường lớp của nhà trường tiếp tục được duy trì ổn định. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh học bán trú ngày càng tăng. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được thực hiện hiệu quả; nhiều năm liền tuyển sinh lớp 1 đạt 100% số học sinh trong độ tuổi ra lớp.

Không chỉ chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường còn quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi. Trong giai đoạn 2020-2025, học sinh của trường đã đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp Quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố.

Giờ đọc sách tại thư viện xanh, học sinh được cô giáo hướng dẫn, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và hình thành thói quen tự học.

Riêng năm học 2024-2025, học sinh của trường đạt 27 lượt giải cấp Quốc gia ở các sân chơi trí tuệ như Olympic tiếng Anh thiếu niên JEO, Toán Titan, Toán TIMO, Toán SACMO, HKIMO... Ở cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 48 lượt giải. Ở cấp thành phố, học sinh nhà trường đạt 156 lượt giải tại các cuộc thi như Trạng Nguyên Tiếng Việt, Violympic Toán và Tiếng Anh, Em yêu Tiếng Việt...

Để đạt được những kết quả đó, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tâm huyết với nghề. Công tác bồi dưỡng giáo viên được triển khai thường xuyên thông qua các chuyên đề, hội thảo và sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, giúp giáo viên không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy.

Tiêu biểu trong đội ngũ giáo viên của nhà trường là cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A8, người luôn tận tâm với nghề và hết lòng vì học sinh. Với nhiều năm gắn bó trên bục giảng, cô luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức và xây dựng nền nếp học tập cho các em. Nhờ sự tận tụy và trách nhiệm của cô, nhiều năm liền lớp do cô chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các cuộc thi.

Cô Hoàng Thị Thanh Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn xác định mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng sống. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được nhà trường tổ chức phong phú, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện. Các chương trình như Ngày hội đọc sách, Tết Trung thu, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia. Phong trào “Nuôi lợn đất giúp bạn nghèo”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được triển khai thường xuyên, qua đó giáo dục học sinh tinh thần sẻ chia, nhân ái.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền Trường Tiểu học đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được các cấp, ngành khen thưởng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Trường Tiểu học Định Trung tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Dương Chung