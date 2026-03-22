Ngày 22/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Việt Trì tổ chức diễn tập phương án phòng, chống tội phạm trộm, tấn công cướp tài sản ngân hàng.
Buổi diễn tập được xây dựng với hai tình huống giả định. Tình huống thứ nhất, các lực lượng bảo vệ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng có biểu hiện nghi vấn ngay từ vòng ngoài, không để xảy ra sự việc phức tạp. Tình huống giả định thứ 2, ngăn chặn đối tượng có vũ khí, khống chế nhân viên và cướp tài sản ngân hàng.
Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án phòng, chống tội phạm trộm, tấn công cướp tài sản ngân hàng.
Buổi diễn tập được tổ chức nghiêm túc, đúng kịch bản đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Bích Liên – Đặng Khánh
