Đoan Hùng tập trung chuyển đổi số trong Đảng

Đảng bộ xã Đoan Hùng đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành công cụ thiết thực trong công tác xây dựng Đảng. Từ số hóa hồ sơ đảng viên, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đến đổi mới quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng..., những cách làm sáng tạo tại cơ sở góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Đề án Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Đảng bộ xã hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.139 đảng viên. Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đoan Hùng đã đồng loạt triển khai rà soát, chỉnh lý, bổ sung, số hóa hồ sơ đảng viên và tạo lập dữ liệu điện tử gắn với cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”. Đến nay, 100% hồ sơ đảng viên được số hóa, hoàn thành trước kế hoạch gần 2 tháng.

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, Đảng ủy đã đưa các công cụ số vào hoạt động thường xuyên của tổ chức Đảng. Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đã giúp đảng viên tiếp cận nhanh chóng thông tin, nghiên cứu tài liệu, cập nhật đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Nhờ đó, việc ứng dụng công nghệ được gắn với nhu cầu thực tế, hỗ trợ đổi mới phương thức sinh hoạt, học tập và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đoan Hùng Nguyễn Vân Anh, Đảng ủy xã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất. Tổ “phản ứng nhanh” gồm 18 thành viên trực tiếp xuống các thôn, tổ dân phố hỗ trợ đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng. Cách làm này giúp tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhất là đối với những đảng viên còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số trong công tác Đảng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ứng dụng trợ lý ảo AI để hỗ trợ giải đáp nghiệp vụ, đồng thời xây dựng các video ngắn đăng tải trên YouTube và mạng xã hội giúp truyền tải chỉ thị, nghị quyết theo hướng sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Việc đa dạng hình thức tuyên truyền góp phần đổi mới phương thức phổ biến thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận của cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng trẻ.

Không dừng lại ở số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ trong quản lý, Đảng bộ xã Đoan Hùng đã triển khai Đề án Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số, cụ thể hóa yêu cầu đổi mới công tác xây dựng Đảng bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đề án hướng tới ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quá trình từ phát hiện, bồi dưỡng nguồn, theo dõi quá trình phấn đấu đến tổ chức kết nạp, giao nhiệm vụ, giáo dục và rèn luyện đảng viên dự bị.

Mô hình “Lễ kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số - Khởi đầu hành trình cống hiến trong kỷ nguyên số” được triển khai thí điểm tại Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đoan Hùng và Chi bộ Tân Tiến. Mã QR được sử dụng để kết nối với “Sách lật điện tử - Cẩm nang đảng viên số”, hỗ trợ tra cứu Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn nghiệp vụ. Trước lễ kết nạp, đảng viên mới được hướng dẫn xây dựng video ngắn với chủ đề “Tôi đến với Đảng như thế nào?”, nhìn lại quá trình học tập, lao động, tham gia hoạt động đoàn thể và những nỗ lực phấn đấu của bản thân. Đây không chỉ là hình thức ghi lại hành trình trưởng thành mà còn tạo cơ hội để mỗi người nhìn nhận rõ hơn động cơ, lý tưởng và trách nhiệm khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong buổi lễ, đảng viên mới được trao “Biểu trưng đảng viên số” tích hợp mã QR cùng thư chúc mừng của Đảng ủy xã. Bí thư chi bộ đồng thời công bố, giao “Nhiệm vụ số đầu tiên”, giúp đảng viên mới xác định rõ trách nhiệm tiên phong ứng dụng công nghệ số, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ những ngày đầu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua đó, tạo điều kiện để đảng viên chủ động tiếp cận thông tin số; khai thác các nền tảng, tài liệu số chính thống của Đảng, sử dụng công nghệ để học tập, cập nhật chủ trương, nghị quyết và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Với quyết tâm của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tinh thần chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên, các giải pháp chuyển đổi số được triển khai đồng bộ đang từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Đoan Hùng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số.

Phương Thanh