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Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Phương Sáu

Ngày 14/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đào Xá tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Phương Sáu từ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Tới dự có lãnh đạo Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam, Hội HTGĐLS tỉnh và Chi hội HTGĐLS Thanh Thuỷ.

Liệt sĩ Trần Phương Sáu, sinh năm 1948, nguyên quán xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Vĩnh Phú (nay là xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ). Đồng chí nhập ngũ tháng 8/1973, cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Chiến sĩ thuộc đơn vị C2/D1/KT.

Liệt sĩ Trần Phương Sáu là người con út trong gia đình giàu truyền thống cách mạng có 6 anh, chị, em, trong đó anh trai cả cũng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Ngày 4/8/1974, trong cuộc chiến đấu ác liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tròn 26 tuổi.

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Phương Sáu

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Phương Sáu được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, đúng quy định.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Trần Phương Sáu được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trên giấy tờ và trên bia mộ có một phần thông tin bị sai lệch về năm sinh và nguyên quán cần phải đính chính.

Chi hội HTGĐLS Thanh Thuỷ, Tỉnh hội Phú Thọ đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ cho thân nhân gia đình liệt sĩ hoàn tất thủ tục đính chính thông tin sai lệch trên bia mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở thôn Đào Thôn, xã Đào Xá, sau 52 năm hy sinh.

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Phương Sáu

Di chuyển hài cốt liệt sĩ Trần Phương Sáu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước anh linh liệt sĩ Trần Phương Sáu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đào Xá kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí; nguyện tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết xây dựng Đào Xá ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND UBND Hài cốt Truy điệu Kháng chiến chống Pháp Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới đào Gia đình Hy sinh tỉnh Phú Thọ
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