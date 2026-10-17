Đưa hình ảnh Đất Tổ đến với du khách

Với lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc, Phú Thọ đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng đa dạng, hiện đại, gắn kết truyền thống với chuyển đổi số. Từ các chương trình kích cầu, khảo sát xây dựng sản phẩm đến truyền thông trên nền tảng số, tỉnh từng bước lan tỏa hình ảnh điểm đến, mở rộng thị trường khách và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Trang thông tin Du lịch Phú Thọ cung cấp cẩm nang du lịch tin cậy cho du khách.

Một trong những hướng đi nổi bật trong quảng bá du lịch Phú Thọ là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa phương thức truyền thông và tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Cùng với việc xây dựng video, cẩm nang, ấn phẩm du lịch, hệ thống bảng, biển chỉ dẫn và biển tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, tỉnh từng bước hoàn thiện các kênh thông tin trực tuyến phục vụ du khách.

Trang thông tin điện tử Du lịch Phú Thọ, fanpage, Zalo và website quảng bá bằng tiếng Anh visitphutho.vn góp phần cung cấp thông tin về điểm đến, dịch vụ, sản phẩm du lịch, hỗ trợ du khách chủ động tìm hiểu và xây dựng lịch trình. Đáng chú ý, chiến dịch truyền thông “Amazing Long Cốc” cùng thông điệp “Mỗi cán bộ, mỗi người dân là một đại sứ du lịch” đã cho thấy vai trò của cộng đồng trong quảng bá điểm đến.

Những video trực tiếp ghi hình đồi chè, thác nước, bản làng và nét văn hóa đặc sắc được chia sẻ trên mạng xã hội góp phần tạo sự gần gũi, tăng khả năng lan tỏa hình ảnh địa phương. Thay vì chỉ quảng bá qua các hoạt động hội nghị, sự kiện, những câu chuyện chân thực từ chính người dân địa phương giúp du khách có thêm thông tin trực quan, khơi gợi nhu cầu khám phá và trải nghiệm.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế trải nghiệm tại Đền Mẫu - Khu du lịch Tây Thiên.

Theo Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ Nguyễn Đức Hòa, việc đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh, cung cấp thông tin và phát triển các tiện ích du lịch thông minh góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ, nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch quốc gia. Cùng với đó, Trung tâm chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, nắm bắt nhu cầu thị trường, xây dựng tour tuyến phù hợp, từng bước đưa các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến gần hơn với du khách.

Cùng với truyền thông số, Phú Thọ chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng tạo dấu ấn riêng. Chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, gắn với không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt tại khu du lịch Mai Châu, xã Mai Hạ là một trong những hoạt động kết nối quảng bá với trải nghiệm thực tế. Thông qua hoạt động kích cầu, các giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch được giới thiệu trong mối liên kết giữa điểm đến, doanh nghiệp và du khách.

Hoạt động khảo sát, kết nối doanh nghiệp lữ hành cũng được đẩy mạnh. Các chương trình Famtrip, Presstrip thu hút gần 50 đơn vị lữ hành, cơ quan báo chí tham gia khảo sát thực tế tại nhiều điểm đến trong tỉnh. Đặc biệt, chương trình khảo sát dành cho hơn 80 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tạo cơ hội để đối tác trực tiếp tìm hiểu tài nguyên, dịch vụ du lịch tại Đền Hùng, Tây Thiên và Tam Đảo. Qua đó, Phú Thọ có thêm điều kiện kết nối thị trường, nghiên cứu xây dựng tour tuyến và mở rộng khả năng đón khách quốc tế.

Mới đây, chương trình khảo sát du lịch cộng đồng “Phú Thọ - Điểm đến xanh trong kỷ nguyên số” tại Sơn Lương hướng tới xây dựng những sản phẩm dựa trên cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Dòng Ngòi Lao, cảnh quan núi rừng, những nếp nhà sàn và đời sống sản xuất gắn với giống nếp Gà gáy Mỹ Lung mở ra tiềm năng phát triển các trải nghiệm du lịch cộng đồng, nghỉ ngơi và tìm hiểu văn hóa Mường.

Thông qua khảo sát thực tế, doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia và người làm truyền thông có cơ hội đánh giá chất lượng dịch vụ, nghiên cứu khả năng kết nối tuyến, điểm và xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu thị trường. Đây cũng là dịp để địa phương phát huy vai trò của người dân trong cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa và gìn giữ tài nguyên du lịch.

Khi mỗi điểm đến có câu chuyện riêng, mỗi sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế và mỗi người dân cùng tham gia quảng bá, hình ảnh du lịch Phú Thọ sẽ có thêm sức lan tỏa, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế và khẳng định vị thế vùng Đất Tổ trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Phú Thọ ước đạt 13,4 triệu lượt, trong đó có 4,161 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 89,3% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 13.678 tỷ đồng, tăng 11,03% so với cùng kỳ, đạt 84% kế hoạch năm. Những kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến Phú Thọ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của du khách.

Phương Thanh