EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh

Liên minh châu Âu (EU) đang kêu gọi Anh tăng thuế đối với ô tô sản xuất tại Trung Quốc và điều chỉnh chính sách thương mại gần hơn với khối, trong bối cảnh London tìm cách bảo đảm hàng hóa Anh không bị bất lợi trước các chính sách ưu tiên sản phẩm “Made in EU” trong mua sắm công và hỗ trợ công nghiệp của EU.

EU lo ngại sự khác biệt về chính sách thương mại giữa Anh và khối có thể tạo ra một khoảng trống để hàng hóa Trung Quốc, đặc biệt là ngành ô tô tiếp cận thị trường châu Âu thông qua Anh. Ảnh: Reuters

Theo Financial Times ngày 25-9, khuyến nghị của EU được đưa ra sau nhiều tuần các quan chức Anh vận động khối này bảo đảm hàng hóa của Anh được đối xử tương đương với sản phẩm của các quốc gia thành viên.

Một trong những vấn đề được Brussels quan tâm là sự khác biệt trong chính sách thuế quan của Anh và EU đối với hàng hóa Trung Quốc. Một quan chức EU cho rằng việc Anh và EU tiến gần hơn về chính sách thương mại sẽ giúp giải quyết phần lớn những vướng mắc liên quan đến các quy định “Made in EU”, đồng thời hạn chế nguy cơ hàng hóa Trung Quốc né thuế của EU bằng cách vận chuyển qua Anh.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp (IAA) sẽ đưa ra các tiêu chí ưu tiên đối với sản phẩm được sản xuất tại châu Âu trong một số hoạt động mua sắm công và chương trình hỗ trợ của nhà nước. Chính sách này hướng tới những ngành công nghiệp chiến lược như thép, xi măng, nhôm, ô tô và các công nghệ phát thải ròng bằng 0.

EU đang tìm cách củng cố năng lực sản xuất của khối trong bối cảnh các doanh nghiệp trong khối chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ hàng hóa bên ngoài, đặc biệt là các sản phẩm từ Trung Quốc. Đối với ngành ô tô, sức ép này thể hiện rõ trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, khi các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng mở rộng thị phần tại thị trường quốc tế.

EU lo ngại sự khác biệt về chính sách thương mại giữa Anh và khối có thể tạo ra một khoảng trống để hàng hóa Trung Quốc tiếp cận thị trường châu Âu thông qua Anh. Financial Times dẫn lời của một quan chức EU mô tả rằng mối quan ngại của EU sau Brexit đã chuyển từ lo ngại Anh trở thành một nền kinh tế có tính cạnh tranh cao ngay bên kia eo biển Manche sang lo ngại nước này có thể trở thành “cửa ngõ” để hàng hóa Trung Quốc đi vào thị trường EU.

Đối với Anh, vấn đề trở nên phức tạp khi nước này vừa muốn duy trì quyền tự chủ về chính sách thương mại sau Brexit, vừa tìm cách giảm các rào cản đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU.

Financial Times cho biết các quan chức Anh đã vận động Brussels để hàng hóa của nước này không bị loại khỏi các cơ chế ưu đãi dành cho sản phẩm “Made in EU”. London lo ngại những quy định được thiết kế nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp châu Âu có thể khiến các doanh nghiệp Anh gặp bất lợi, dù chuỗi cung ứng giữa Anh và EU vẫn có mức độ liên kết cao.

Ngành ô tô là một trường hợp điển hình. Các nhà sản xuất tại Anh phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới với EU, trong khi linh kiện và phương tiện hoàn chỉnh được luân chuyển giữa hai thị trường. Bất kỳ thay đổi nào về quy tắc xuất xứ, thuế quan hoặc điều kiện tiếp cận thị trường đều có thể tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Trong khi đó, việc tiến tới một liên minh thuế quan hoặc thị trường chung với EU vẫn là vấn đề nhạy cảm tại Anh. Chính phủ nước này trước đây đã loại trừ khả năng gia nhập liên minh thuế quan và thị trường chung, đồng thời khẳng định muốn duy trì quyền tự chủ trong chính sách thương mại.

Tranh cãi mới cho thấy một trong những thách thức cơ bản của quan hệ Anh-EU hậu Brexit: Anh muốn tăng cường liên kết kinh tế với thị trường châu Âu nhưng không muốn khôi phục các cơ chế hội nhập sâu rộng trước đây, trong khi EU phải bảo vệ tính thống nhất của thị trường chung và ngăn nguy cơ các chính sách thương mại của khối bị vô hiệu hóa thông qua một nước thứ ba.

https://hanoimoi.vn/eu-lo-ngai-hang-hoa-trung-quoc-vao-thi-truong-qua-anh-1758273.html

Theo hanoimoi.vn