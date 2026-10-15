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Gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III, năm 2026.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XVI và đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, các em được đại biểu Quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến trao đổi, hướng dẫn và rèn luyện các kỹ năng như: Nắm bắt, nghiên cứu các nội dung, chủ đề của kỳ họp, gắn kiến thức được trang bị với thực tiễn học tập. Đồng thời hướng dẫn các em kỹ năng lắng nghe, tổng hợp, phân tích, trình bày ý kiến và đưa ra các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với lứa tuổi.

Gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để các em thiếu nhi chuẩn bị tốt nhất trước khi tham gia kỳ họp giả định “Quốc hội trẻ em”. Qua đó, giúp các em tự tin thể hiện tiếng nói, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Năm nay, Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh có 8 em thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”. Theo kế hoạch, phiên họp giả định sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”.

Gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến và Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ trao quà động viên các em thiếu nhi tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em".

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em” được tổ chức nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Trẻ em năm 2016, tiếp tục thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, đồng thời tạo cơ hội để các em tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Cao Tuấn


Cao Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn ĐBQH Thủ đô Hà Nội Phiên họp Thiếu nhi Gặp mặt Đại biểu quốc hội Tỉnh đoàn Kỹ năng Kiến thức Chương trình
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