Gặp mặt nữ chiến sĩ quân y Trường Sơn và đồng đội

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 31/3, Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa với nữ chiến sĩ quân y Trường sơn và đồng đội nhằm tri ân những “đóa lan rừng” năm xưa.

Các chiến sĩ Trường Sơn cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến sĩ Trường Sơn đã cùng nhau ôn lại những năm tháng kháng chiến khốc liệt nhưng đầy tự hào. Giữa mưa bom, bão đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hơn 500 người con gái Đất Tổ đã đem theo cả thanh xuân lên đường làm nhiệm vụ tại đường 20 Quyết Thắng - tuyến huyết mạch trọng yếu trong hệ thống đường Trường Sơn huyền thoại.

Tại những “tọa độ lửa” - nơi địch đánh phá ác liệt nhất, các nữ chiến sĩ quân y Trường Sơn đã kiên cường bám trụ. Họ không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn là điều trị, cứu chữa thương, bệnh binh mà còn trực tiếp cầm xẻng san lấp hố bom, thậm chí đứng làm “cọc tiêu sống” giữa đêm tối để dẫn đường cho những đoàn xe Nam tiến.

Ông Vi Văn Định - Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 tỉnh tặng chiến sĩ quân y Trường Sơn Nguyễn Thị Sự bài thơ “Kỷ niệm về Trường Sơn”.

Trở về với cuộc sống đời thường, nhiều nữ chiến sĩ hiện vẫn mang trong mình những mảnh bom, đạn; nhiều người phải chịu di chứng nặng nề từ chất độc da cam. Không ít nữ chiến sĩ đã lỡ thì con gái, không có cơ hội được làm mẹ, làm vợ, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, họ luôn tự hào vì đã đóng góp một phần máu xương và thanh xuân vào trang sử vàng của dân tộc, đưa đất nước đến ngày toàn thắng.

Trao lại kỷ vật thiêng liêng của liệt sĩ Hà Thị Viền.

Tại buổi gặp mặt, nữ quân y Nguyễn Thị Sự (nguyên chiến sĩ quân y Sư đoàn 473, Đoàn 559) đã trao lại kỷ vật thiêng liêng của liệt sĩ Hà Thị Viền cho thân nhân gia đình. Liệt sĩ Hà Thị Viền là người con của xã Xuân Lũng, đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường 20 Quyết Thắng. Kỷ vật được trao lại không chỉ là báu vật của gia đình mà còn là lời nhắc nhở về sự hiện diện bất tử của các Anh hùng liệt sĩ trong lòng những người đang sống.

Sự hy sinh của hàng vạn người con ưu tú trên quê hương Đất Tổ sẽ mãi là niềm tự hào và là ngọn lửa tinh thần để thế hệ hôm nay tiếp bước, cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tuyết Minh