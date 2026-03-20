Giá vàng bạc tiếp tục giảm mạnh

Sáng nay (20/3), giá vàng trong nước giảm hơn 7 triệu đồng/lượng về quanh mốc 175 triệu đồng/lượng. Giá bạc cũng lao dốc về mốc 72 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm tới 7,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mức 175,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng giảm giá mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống còn 172,8 - 175,8 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC về quanh mốc 175 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.645 USD/ounce, giảm 199 USD so với sáng qua.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới đã giảm mạnh chỉ trong một ngày do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cho rằng đà giảm hiện tại không chỉ mang tính điều chỉnh ngắn hạn mà còn chịu áp lực từ tâm lý bán ra của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng.

Giá bạc cũng giảm mạnh theo giá vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 72 triệu đồng/kg giảm 9 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 71 triệu đồng/kg... Giá bạc thế giới còn 72 USD/ounce.

Các chuyên gia cảnh báo, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài, thị trường vàng bạc có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cần thận trọng bởi biên độ giá hiện nay rất lớn, chỉ trong một ngày có thể lỗ hàng triệu đồng mỗi lượng nếu mua ở vùng giá cao.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.072 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD 26.055 - 26.325 đồng/USD mua - bán, tăng 5 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch quanh mức 26.500 - 26.700 đồng/USD mua - bán, giảm 300 đồng mua vào và giảm 200 đồng bán ra.

