Giá vàng hôm nay 13-10: Đồng loạt giảm

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh tại nhiều thương hiệu, đưa giá vàng miếng SJC về mức 140,5–143,5 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.173 USD/ounce, giảm 38 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm ghi nhận giảm khi đồng USD mạnh lên, giá dầu phục hồi và lợi suất trái phiếu kho bạc gia tăng gây áp lực lên thị trường. Thị trường đang tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, cùng chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ. Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất tiếp tục tăng vào cuối năm.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation nhận định, giá vàng có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce trước khi đà tăng được củng cố trở lại. Trong khi đó, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com cho rằng, đà phục hồi của vàng đang suy yếu do đồng Đô la và lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng nằm tại 4.220,89–4.226,82 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.271,57 USD và 4.311,17 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ gần lần lượt là 4.175,03 USD, 4.154,99 USD và 4.141,86 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-13-10-dong-loat-giam-1760847.html

Theo hanoimoi.vn