Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng hôm nay 13-10: Đồng loạt giảm

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh tại nhiều thương hiệu, đưa giá vàng miếng SJC về mức 140,5–143,5 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13-10: Đồng loạt giảmBiểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.173 USD/ounce, giảm 38 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm ghi nhận giảm khi đồng USD mạnh lên, giá dầu phục hồi và lợi suất trái phiếu kho bạc gia tăng gây áp lực lên thị trường. Thị trường đang tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, cùng chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ. Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất tiếp tục tăng vào cuối năm.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation nhận định, giá vàng có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce trước khi đà tăng được củng cố trở lại. Trong khi đó, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com cho rằng, đà phục hồi của vàng đang suy yếu do đồng Đô la và lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng nằm tại 4.220,89–4.226,82 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.271,57 USD và 4.311,17 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ gần lần lượt là 4.175,03 USD, 4.154,99 USD và 4.141,86 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-13-10-dong-loat-giam-1760847.html

Theo hanoimoi.vn

Giá vàng hôm nay 13-10: Đồng loạt giảm


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Triệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Bảo Tín Minh Châu SJC Vàng miếng Giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay Thương hiệu Chỉ số giá tiêu dùng Vàng bạc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quý IV/2026 phấn đấu tăng trưởng 13,5%

Quý IV/2026 phấn đấu tăng trưởng 13,5%
2026-10-13 17:24:00

baophutho.vn Chiều 13/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND...

Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới
2026-10-13 17:22:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, địa giới hành chính, dư địa và không gian phát triển được mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh Phú Thọ vươn mình thành cực tăng...

Tích cực chăm sóc rau màu vụ Đông

Tích cực chăm sóc rau màu vụ Đông
2026-10-13 15:44:00

baophutho.vn Vụ Đông có ý nghĩa quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác, tạo việc làm và tăng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long