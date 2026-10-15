Giá vàng hôm nay 15-10: SJC đi ngang Giá vàng trong nước sáng 15-10 duy trì ổn định tại nhiều thương hiệu, trong khi vàng thế giới giảm do áp lực từ lạm phát Mỹ, lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,6 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và duy trì ổn định chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8– 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,6 – 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm 10 USD/Ounce so với sáng qua, nhưng tăng 40 USD/Ounce so với thời điểm kết phiên giao dịch

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.143 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch hôm qua, sau khi lạm phát tiêu dùng cao hơn dự kiến đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo các nhà phân tích, thị trường kim loại quý đang chịu sức ép trong ngắn hạn. Bất ổn địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao.

Về triển vọng dài hạn, ngân hàng đầu tư Jefferies tiếp tục dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2027 cho rằng, kinh tế Mỹ khó duy trì khả năng chịu đựng mức lãi suất cao hơn đáng kể trong thời gian dài. Ngân hàng này nhận định những nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể tạo cơ hội đầu tư vào cổ phiếu vàng chất lượng cao.

Tuy nhiên, Jefferies đã hạ dự báo giá vàng quý IV/2026 xuống 4.400 USD/ounce, từ mức 4.600 USD trước đó; đồng thời điều chỉnh dự báo bình quân cả năm 2026 xuống 4.511 USD/ounce, từ 4.595 USD, do tác động của lãi suất thực cao hơn.

Các nhà phân tích lưu ý, dù lợi suất trái phiếu tăng làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, kim loại quý này vẫn tương đối ổn định trước áp lực từ thị trường trái phiếu Mỹ.

Theo Jefferies, thâm hụt ngân sách hằng năm của Mỹ vào khoảng 2.000 tỷ USD, tương đương 6% GDP, trong khi chi phí trả lãi ròng đã vượt 1.000 tỷ USD mỗi năm. Áp lực tài chính gia tăng có thể buộc các nhà hoạch định chính sách tìm cách kiềm chế chi phí vay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá vàng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-15-10-sjc-di-ngang-1761197.html

Theo hanoimoi.vn