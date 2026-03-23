Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận 27 năm tù

Bị phạt 27 năm tù, bà Hồ Thị Thanh Phương chấp nhận mức án, không kháng cáo trong vụ sai phạm kiểm nghiệm liên quan kẹo Kera, sữa Hiup.

Ngày 23/3, TAND TPHCM đã ban hành bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup.

Trước đó, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu chủ tịch Công ty TSL), Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TSL; Phó Giám đốc điều hành Avatek) cùng 48 bị cáo khác kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương chấp nhận hình phạt. Ảnh: Trịnh Nguyễn

Liên quan vụ án, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và 2 vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội) cùng 47 bị cáo khác không có đơn kháng cáo.

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù, Nguyễn Hà Linh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Giả mạo trong công tác và tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh lãnh 3 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

96 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm.

Trong giai đoạn này, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Sau đó, Hồ Thị Thanh Phương tách ra hoạt động riêng và thành lập Công ty Avatek. Với thủ đoạn tương tự, Phương quảng cáo “không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn có kết quả đạt yêu cầu”, “khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả”.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tài phán còn xác định, để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương nhiều lần đưa cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổng cộng gần 4 tỷ đồng nhằm nhờ tác động đến các cơ quan có thẩm quyền.

Theo dantri.com.vn