Hàng nghìn người ở Israel xuống đường phản đối chiến tranh kéo dài

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 28/3, hàng nghìn người dân Israel đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn như Tel Aviv, Haifa và Jerusalem nhằm kêu gọi chấm dứt xung đột và thúc đẩy các giải pháp hòa bình.

Hàng nghìn người ở Israel xuống đường phản đối chiến tranh kéo dài

Một người biểu tình giơ cao hai tay được vẽ khẩu hiệu “Không chiến tranh” trong một cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và yêu cầu chấm dứt mọi hành động chiến tranh tại Tel Aviv, Israel, ngày 14/3/2026. Ảnh: Xinhua

Các cuộc biểu tình diễn ra dưới khẩu hiệu “Vì cuộc sống của tất cả chúng ta”, do liên minh nhiều tổ chức xã hội cùng một số cựu nghị sĩ phát động. Đây được xem là làn sóng biểu tình quy mô lớn hiếm thấy kể từ khi chiến sự bùng phát, với khoảng 30 điểm tụ tập trên khắp cả nước, từ khu vực Galilee ở phía bắc đến Beersheba ở miền nam.

Tại Tel Aviv, người biểu tình tập trung tại quảng trường Habima, nơi lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 người. Ở Haifa, 6 người cũng bị tạm giữ tại khu vực Horev. Trong khi đó, khoảng 250 người đã tụ tập tại Quảng trường Paris, gần nơi ở của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem.

Ngoài các thành phố lớn, các hoạt động biểu tình còn diễn ra tại nhiều địa điểm khác như Latrun, Kfar Saba, Herzliya, Ramat Hasharon và nhiều khu vực phía Bắc, cho thấy phạm vi lan rộng của phong trào phản đối chiến tranh. Một số cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở nước ngoài như tại New York và Paris.

Theo các nhóm tổ chức, người biểu tình phản đối việc kéo dài xung đột và cho rằng chiến tranh hiện tại không mang lại giải pháp bền vững. Họ kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự, hướng tới một nền hòa bình công bằng và đảm bảo an ninh cho các bên trong khu vực.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh xung đôt giữa Mỹ, Israel và Iran, cũng như giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn đang theo thang. Dù vậy, nhiều người dân cho biết họ vẫn xuống đường để thể hiện mong muốn chấm dứt bạo lực và tránh một cuộc chiến kéo dài không có hồi kết.

Sự tham gia của các cựu nghị sĩ và nhiều tổ chức xã hội cho thấy một bộ phận đáng kể dư luận trong nước đang ngày càng quan tâm và bày tỏ quan điểm trước diễn biến phức tạp của chiến sự hiện nay.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Israel Chiến tranh Phản đối đường Jerusalem Xung đột Hòa bình Người biểu tình Lực lượng chức năng Phóng viên
Bốn quốc gia bàn phương án mở lại eo biển Hormuz

Bốn quốc gia bàn phương án mở lại eo biển Hormuz
2026-03-30 06:59:00

Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia đã mở một cuộc họp để thảo luận các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

