Hành khách “chốt” vé máy bay sớm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không Việt Nam lên kế hoạch tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ tháng 4 do giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao, điều này khiến vé máy bay sẽ khan hiếm, giá vé bị đẩy lên mức cao.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nhiên liệu bay Jet A-1 duy trì ở mức cao với diễn biến khó lường, các hãng hàng không Việt Nam đều có kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé trong giai đoạn tháng 4/2026.

Hành khách được khuyến nghị nên “chốt” vé sớm để hưởng mức giá linh hoạt với khung giờ bay phù hợp nhất trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ và dịp 30/4-1/5.

Theo khảo sát vào ngày 31/3, rất ít đường bay có dải vé khuyến mại so với trước. Tần suất bay trên mỗi chặng cũng giảm, không chỉ với các đường bay cao điểm như Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh mà còn với các đường bay du lịch trên cả nước.

Tại thời điểm bay vào tháng 4 với chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé rẻ nhất khoảng 2,5 triệu đồng/chiều vào các khung giờ sáng sớm và tối muộn; vào giờ phổ biến sẽ khoảng 5 triệu đồng/chiều. Với chặng Hà Nội-Nha Trang, giá vé thấp khoảng 3 triệu đồng/chiều và khoảng 7 triệu đồng/chiều với giờ phổ biến. Mức giá này đã tăng 10-20% so với cùng kỳ năm trước.

Với mức tăng này, các phòng vé, đại lý vé máy bay đều đưa ra lời khuyên đặt vé càng sớm càng tốt. Khi chi phí nhiên liệu bay biến động khó lường, vào một thời điểm nào đó, gánh nặng này sẽ bị áp lên giá vé.

Về phía các hãng hàng không Việt Nam cũng lên kế hoạch tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ tháng 4. Điều này khiến vé máy bay sẽ khan hiếm và giá vé máy bay bị đẩy lên mức cao.

Như Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 1/4/2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Ma Thuột, Hải Phòng-Cam Ranh, Hải Phòng-Phú Quốc, Hải Phòng-Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh-Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh-Rạch Giá, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Bamboo Airways cũng thông báo, trước mắt trong 2 tháng tới, hãng tập trung nguồn lực phục vụ các đường bay trục chính như Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh.

Đồng thời, hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến các điểm đến tại Trung Quốc, Philippines. Hãng sẽ nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch, nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không hạ nhiệt.

“Đối với giai đoạn cao điểm 30/4 năm nay, do đặc tính khách nội địa thường mua vé sát ngày nên hiện tại cung ứng vẫn còn để phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại bao gồm trên cả những đường bay du lịch. Hãng khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp,” đại diện Bamboo Airways cho hay.

Theo thông tin khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 nhằm bù đắp chi phí khai thác và duy trì hoạt động trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và giá nhiên liệu tăng cao.

Trong khi đó, hiện chưa có hãng hàng không Việt Nam thông báo chính thức về việc điều chỉnh giá vé.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, về cơ bản, các hãng Việt Nam đang cố gắng duy trì mức giá vé nội địa ổn định trong giai đoạn tháng 3/2026 với nhiều mức giá linh hoạt, mức giá thấp nhất đến cao nhất bằng khoảng 10-100% mức giá tối đa quy định.

Thậm chí, do vào mùa thấp điểm nên giai đoạn từ 28/2/2026 đến 19/3/2026, mặt bằng giá có phần giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó với sự sụt giảm điểm % tỷ trọng của phân khúc giá cao và tăng trưởng điểm % tỷ trọng ở phân khúc giá trung bình, đặc biệt là phân khúc giá thấp.

Cụ thể, đối với đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, giai đoạn từ 28/2/2026 đến 19/3/2026, tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá thấp chiếm 81%, tăng 38 điểm % so với giai đoạn từ ngày 1/2/2026 đến 27/2/2026. Tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá cao chiếm 6%, giảm 38 điểm % so với giai đoạn từ ngày 1/2/2026 đến 27/2/2026.

