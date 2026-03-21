Hành trình trở thành chủ homestay Little Mai Châu

Giữa thung lũng xanh mướt của Mai Châu, nơi những nếp nhà sàn đan xen với ruộng bậc thang, tiếng khung cửi hòa cùng tiếng suối róc rách, câu chuyện về một cô giáo người Thái mạnh dạn rẽ lối sang làm du lịch cộng đồng đang được nhiều người nhắc đến như minh chứng sống động cho khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình.

Chị Hà Thị Hường giới thiệu trang website với du khách.

Mạnh dạn đầu tư xây dựng Little Mai Châu

Sinh ra và lớn lên tại bản Lác, chị Hà Thị Hường (sinh năm 1988) từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học trên địa bàn. Với vốn ngoại ngữ vững vàng, chị luôn ấp ủ mong muốn đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nhận thấy tiềm năng du lịch cộng đồng tại Mai Châu ngày càng được khai thác hiệu quả, chị quyết định tạm rời bục giảng để thử sức với vai trò hướng dẫn viên du lịch tự do.

Những ngày cùng các đoàn khách nước ngoài tham quan bản Lác, bản Pom Coọng, chị vừa giới thiệu về lịch sử, phong tục, tập quán của người Thái, vừa học hỏi cách tổ chức tour, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Chính quãng thời gian ấy đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm thực tế và hiểu rằng du khách không chỉ cần một điểm đến, mà cần trải nghiệm văn hóa chân thực. “Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra quê hương mình có rất nhiều điều quý giá nếu biết cách kể lại bằng sự chân thành,” chị Hường chia sẻ.

Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, năm 2017 chị quyết định cải tạo ngôi nhà sàn của gia đình, xây dựng homestay mang tên Little Mai Châu với diện tích trên 1.000m2. Cái tên như lời mời gọi du khách khám phá “một Mai Châu thu nhỏ” với đầy đủ nét văn hóa đặc trưng. Từng góc nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng: từ chăn, gối thổ cẩm do phụ nữ trong bản dệt, bộ bàn ghế tre mộc mạc, những bức tranh trang trí mang họa tiết truyền thống, đến mâm cơm với xôi nếp nương, cá suối nướng, thịt lợn bản hấp lá chuối... Năm 2018, homestay của chị bắt đầu đi vào hoạt động đón khách. Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, chị trực tiếp đón tiếp và trò chuyện cùng khách quốc tế, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp như người thân trong gia đình.

Không dừng lại ở dịch vụ lưu trú, chị còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như học dệt thổ cẩm, nấu ăn cùng gia chủ, đạp xe quanh bản, tham gia múa xòe buổi tối. Những câu chuyện chị từng kể khi làm hướng dẫn viên tiếp tục được “thổi hồn” trong không gian homestay, giúp du khách hiểu sâu hơn về đời sống và phong tục của người Thái.

Chị Lê Hoài Thu - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi ấn tượng khi biết chị Hường từng là cô giáo, rồi làm hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ vì thế chị nói chuyện rất cuốn hút, truyền cảm hứng. Kỳ nghỉ ở đây không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là hành trình trải nghiệm, hiểu biết thêm về văn hóa dân tộc Thái.”

Homestay Little Mai Châu cuốn hút bởi không gian sống trong lành, thân thiện với thiên nhiên

Hành trình của khát vọng và bản sắc

Không dừng lại ở việc đón khách trực tiếp hay phụ thuộc vào các nền tảng đặt phòng trung gian, chị Hường đã xây dựng một trang web riêng để quảng bá và bán phòng cho khách nước ngoài. Nhờ lợi thế biết tiếng Anh, chị tự viết nội dung giới thiệu về homestay, về văn hóa người Thái và các trải nghiệm tại bản. Trang web tích hợp chức năng đặt phòng trực tuyến, thanh toán tiện lợi, giúp du khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ từ xa.

Chị Hường cho biết: “Ban đầu tôi cũng lo lắng vì chưa quen với công nghệ, nhưng tôi nghĩ nếu mình không thử thì sẽ không bao giờ biết khả năng đến đâu. Nhờ có website riêng, lượng khách quốc tế đặt phòng trực tiếp tăng lên rõ rệt”.

Việc chủ động xây dựng kênh quảng bá riêng đã giúp tiết giảm chi phí hoa hồng và tạo dựng thương hiệu cá nhân cho homestay. Nhiều du khách từ Pháp, Đức, Úc... tìm đến Little Mai Châu qua trang web và các bài đánh giá tích cực trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Minh Tuấn - du khách đến từ TP Hà Nội nhận xét: “Tôi biết đến homestay này qua website của chị Hường. Thông tin rõ ràng, hình ảnh chân thực, phản hồi nhanh chóng nên tôi rất yên tâm khi đặt phòng. Chị chủ rất chuyên nghiệp, giới thiệu văn hóa bằng tiếng Anh trôi chảy với khách nước ngoài. Ở đây vừa có sự mộc mạc của bản làng, vừa bài bản trong cách làm du lịch.”

Một du khách người Pháp chia sẻ: “Chủ nhà nói tiếng Anh tốt và trả lời email rất nhanh. Chúng tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ nét thân thiện đặc trưng của người bản địa.”

Từ vài phòng nghỉ ban đầu, đến nay homestay đã mở rộng quy mô với 1 nhà sàn lớn và 14 phòng nghỉ, tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 5 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ trong bản. Không chỉ nâng cao thu nhập gia đình, chị còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Mai Châu ra thế giới theo cách chủ động, bài bản để lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng bền vững tại địa phương.

Từ cô giáo dạy tiếng Anh đến hướng dẫn viên du lịch và nay là bà chủ homestay tự vận hành website riêng, hành trình của người phụ nữ Thái ấy không chỉ là sự chuyển đổi nghề nghiệp, mà còn là bước đi táo bạo để theo đuổi đam mê và gìn giữ bản sắc quê hương trong thời đại số. Giữa nhịp sống hiện đại, Little Mai Châu vẫn giữ trọn nét mộc mạc của núi rừng với những “góc nhỏ” bình yên - nơi du khách tìm về với thiên nhiên, với văn hóa và những giá trị nguyên bản của núi rừng Tây Bắc, nhưng phía sau đó là tư duy làm du lịch chuyên nghiệp và khát vọng vươn xa của một người con quê hương.

Đinh Thắng