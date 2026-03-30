Hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia Khu kinh tế thanh niên, xã Minh Đài

Ngày 30/3, Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức chương trình hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia Khu kinh tế thanh niên, xã Minh Đài. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng lãnh đạo địa phương, đại diện nhà tài trợ trao quà cho học sinh nghèo vượt khó xã Minh Đài.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các thế hệ thanh niên xung phong - những người đã không tiếc tuổi xuân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khu kinh tế thanh niên xã Minh Đài được thành lập năm 1970, là địa chỉ đỏ ghi dấu tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Thông qua hoạt động dâng hương và tìm hiểu lịch sử, các đoàn viên, thanh niên thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 95 năm xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là động lực để tuổi trẻ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong mọi phong trào, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đoàn viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nghe giới thiệu về Di tích lịch sử quốc gia Khu kinh tế thanh niên, xã Minh Đài.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Công ty Kyung Lab Việt Nam tổ chức chương trình “Nâng bước em tới trường”, trao quà hỗ trợ cho 10 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của xã Minh Đài, với tổng giá trị 13 triệu đồng.

Hành trình về nguồn không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp để tuổi trẻ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ bồi đắp lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Đất Tổ.

Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Khu kinh tế thanh niên, xã Minh Đài.

Khánh Duy