Hoa mộc lan nở rộ ở Bắc Kinh

Hoa mộc lan bung nở trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Trung Quốc vào tháng 3, mang không khí mùa xuân đến thành phố.

Tại Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Kinh (ảnh), các gốc mộc lan vào giai đoạn nở rộ. Ông Từ Yến Vĩ, đại diện Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Kinh, cho biết các gốc mộc lan cổ thụ ra nụ từ 9/3. Đến ngày 20/3, cây vào thời điểm nở rộ nhất, cũng là giai đoạn cao điểm du lịch tại địa điểm này.

Sau đợt mộc lan, các loại cây khác như hải đường, anh đào và tử đằng lần lượt ra hoa, kéo dài không khí du xuân đến gần hết tháng 5.

Du khách chụp ảnh hoa mộc lan tại Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Kinh. Bảo tàng tọa lạc trong khuôn viên chùa Vạn Thọ, quần thể kiến trúc cổ từ năm 1577 thời nhà Minh, được mệnh danh là “Tử Cấm Thành thu nhỏ” phía tây thủ đô.

Cách chùa Vạn Thọ khoảng 15 km, khu vực quanh Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia (NCPA) cũng ghi nhận lượng lớn du khách và người dân đến thưởng lãm hoa.

Giữa tháng 3, nhiệt độ Bắc Kinh ở mức 15-18 độ C, thời tiết ấm lên thúc đẩy hàng cây mộc lan đồng loạt nở.

Hàng mộc lan trắng và hồng nhạt bao quanh Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia phủ kín hoa. Nhiếp ảnh gia thường tập trung tại phía khu vực tây công trình để chụp ảnh hoa soi bóng xuống hồ nước.

Nằm ngay sát Đại lộ Trường An và Tử Cấm Thành, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia là công trình kiến trúc biểu tượng do kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu thiết kế. Với cấu trúc mái vòm elip bằng titan và kính soi bóng xuống mặt hồ nhân tạo, nhà hát này thường được gọi là “quả trứng khổng lồ” của Bắc Kinh.

Gốc mộc lan cổ thụ nằm trong khuôn viên Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia.

Tổ hợp nghệ thuật lớn nhất châu Á bao gồm ba khán phòng chuyên biệt dành cho opera, hòa nhạc và kịch nói. Tháng 3 hằng năm, khu vực hồ nước bao quanh trung tâm thành điểm ngắm hoa mộc lan nổi tiếng.

Mộc lan (Magnolia) là loài thực vật có hoa thuộc nhóm cổ xưa nhất trên Trái Đất. Tại Bắc Kinh, mộc lan trắng (Yulan) được coi là loài hoa đặc trưng của mùa xuân do đặc tính nở hoa trước khi ra lá.

Trong văn hóa địa phương, loài hoa này gắn liền với các công trình cung đình nhờ cánh hoa dày, màu sắc trung tính và hương thơm nhẹ.

Ngoài thưởng lãm cảnh, việc kết hợp giữa ngắm hoa và bán đồ lưu niệm thiết kế riêng đang trở thành mô hình kinh tế du lịch phổ biến tại các bảo tàng ở Trung Quốc.

Chị Trương, một cư dân sống gần Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Kinh, cho biết ngoài đến ngắm hoa còn tìm mua chiếc nam châm tủ lạnh hình mèo và hoa mộc lan đang gây sốt trên mạng.

Tại Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Kinh, hai sản phẩm lưu niệm đắt hàng là mẫu chậu cây 3D mô phỏng cổng chính của chùa Vạn Thọ và mẫu nam châm tái hiện hình ảnh những chú mèo nấp dưới bóng điện thờ. Các sản phẩm được thiết kế dựa trên đặc trưng di sản và đời sống thực tế tại di tích.

