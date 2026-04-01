Học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID

Mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập - là số định danh cá nhân, để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID, thay thế bản giấy.

Nội dung trên nằm trong nghị định 88 của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, hiệu lực từ ngày 15/5.

Cụ thể, mã số hồ sơ học tập suốt đời của công dân là số định danh cá nhân. Nó như “mật khẩu” để người dân truy cập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập trên hệ thống dữ liệu này còn được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền số hóa, tích hợp vào ứng dụng VNeID, lưu trữ vĩnh viễn.

Người dân có thể sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ truyền thống. Hiện, học bạ và và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm...

Cơ quan quản lý, trường học được tra cứu thông tin qua mã số hồ sơ học tập nhưng phải theo thẩm quyền và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu tất cả người học có mã này trước ngày 1/1/2027. Những người chưa có số định danh cá nhân sẽ được Bộ cấp mã riêng. Đồng thời, từ thời điểm này, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tạo lập đầy đủ dữ liệu cho người học.

Ứng dụng VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ, văn bằng số cho người học theo mã định danh cá nhân đã được nêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tháng 9/2025, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương sớm cắt giảm hồ sơ với hơn 320 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi làm thủ tục hành chính không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng này.

Theo vnexpress.net