Hội LHPN xã Thu Cúc tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

{title}
{publish}
{head}
Ngày 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Cúc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Toàn cảnh chương trình tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; đồng thời giao lưu, lắng nghe những chia sẻ từ các nữ chiến sĩ Trường Sơn.
Những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ, tinh thần bất khuất và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.
Phát huy truyền thống tốt đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Cúc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, khuyến khích hội viên nâng cao năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Cúc tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao quà tặng hội viên phụ nữ và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Đăng Khoa
baophutho.vn Ngày 20/10, Công ty Điện lực Phú Thọ (CTĐLPT) tổ chức mít tinh kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày...
baophutho.vn Chiều 20/10, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức...
Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, từng bước đổi mới cơ chế đánh giá, chính sách tiền lương và đãi ngộ theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công việc; khắc phục bình quân,...
baophutho.vn Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ (PN) Việt Nam, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng...
Dự báo, ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài...
baophutho.vn Ngày 19/10, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổng kết, trao giải...
baophutho.vn Nhằm hỗ trợ các em nhỏ không may mắn, từ ngày 19-23/10/2026, Trung tâm II – Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, trực thuộc Hội Bảo trợ người...