Hội LHPN xã Thu Cúc tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Cúc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Toàn cảnh chương trình tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; đồng thời giao lưu, lắng nghe những chia sẻ từ các nữ chiến sĩ Trường Sơn.

Những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ, tinh thần bất khuất và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Cúc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, khuyến khích hội viên nâng cao năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Cúc tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao quà tặng hội viên phụ nữ và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đăng Khoa