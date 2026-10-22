Hôm nay, Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở

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Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (22/10), Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về ba dự án luật quan trọng, gồm: dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Quang cảnh phiên họp toàn thể ở hội trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Đầu phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Bộ trưởng Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Tiếp đến, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Sau phần trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại tổ cho ý kiến đối với 3 dự án luật nói trên.
Theo nhandan.vn
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