Hơn 20.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực HSA đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong hai ngày 21- 22/3/2026, Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công đợt thi thứ hai của Kỳ thi Đánh giá năng lực Trung học phổ thông (HSA) năm 2026 tại 13 điểm thi thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế tại tất cả các điểm thi, duy trì tỷ lệ thí sinh dự thi cao.

Theo thống kê từ Hội đồng thi, đợt thi này có hơn 20.000 thí sinh đã tham dự, tiếp tục duy trì tỷ lệ dự thi ở mức cao 99,1%. So với đợt 1, số lượng thí sinh đăng ký và dự thi tăng khoảng 4.000, cho thấy nhu cầu tham gia kỳ thi và sử dụng kết quả HSA trong xét tuyển đại học ngày càng gia tăng trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực HSA - Đợt 2 năm 2026 điểm Viện Đào tạo số và Khảo thí tại Hòa Lạc. Ảnh VNU

Các ca thi được tổ chức đúng kế hoạch, diễn ra an toàn, nghiêm túc. Công tác coi thi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, bảo đảm tính công bằng, khách quan cho tất cả thí sinh. Tại các điểm thi, việc rà soát cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, phòng thi, nhân sự và các phương án hỗ trợ thí sinh được chuẩn bị đầy đủ trước và trong suốt thời gian tổ chức thi. Hệ thống thi trên máy tính vận hành ổn định trong toàn bộ các ca thi.

Về kết quả, điểm thi cao nhất trong đợt thi HSA 602 đạt 129 điểm tổ hợp Q21 và 127 tổ hợp Q06, trong khi mức điểm thấp nhất là 30 điểm tổ hợp Q02. Trước đó, ở đợt 1, mức điểm cao nhất ghi nhận là 127 điểm tổ hợp Q01. Kết quả này cho thấy đề thi có tính phân hóa tốt, đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực thí sinh ở nhiều mức độ khác nhau.

Trong hai ngày thi, có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp vi phạm quy chế trong kỳ thi HSA năm 2026 là 4 trường hợp, cho thấy công tác giám sát và thực thi quy chế được triển khai nghiêm túc, nhất quán.

Đáng chú ý, đợt thi 602 được mở rộng thêm tại 3 điểm thi so với đợt 1, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận kỳ thi cho thí sinh ở nhiều khu vực. Số lượng thí sinh dự thi duy trì ở tỷ lệ cao tiếp tục khẳng định uy tín, sức hút cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Kỳ thi Đánh giá năng lực trong hệ thống tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Hội đồng thi, ở đợt 602 vẫn còn có thí sinh nhớ nhầm ngày thi hoặc nhầm địa điểm dự thi có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội dự thi hay mang máy tính không đúng danh mục cũng sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi.

Theo kế hoạch, đợt thi tiếp theo (HSA 603) sẽ diễn ra vào ngày 4–5/4/2026. Viện Đào tạo số và Khảo thí lưu ý các thí sinh cần chủ động ôn tập, kiểm tra đầy đủ, chính xác thông tin dự thi, những vật dụng được phép mang vào phòng thi và giữ tâm lý ổn định, thoải mái để đạt kết quả tốt nhất.

