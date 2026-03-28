Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn về việc đi lại qua eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ “cấm cửa” các tàu đến và đi từ các cảng của những quốc gia mà Tehran coi là “đồng minh và bên ủng hộ” Mỹ và Israel.

Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). (Ảnh: The Gulf News/TTXVN)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 cho biết buộc 3 tàu container mang các quốc tịch khác nhau phải quay đầu khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang tin tức Sepah News, IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ “cấm cửa” các tàu đến và đi từ các cảng của những quốc gia mà Tehran coi là “đồng minh và bên ủng hộ” Mỹ và Israel.

Lực lượng này nhấn mạnh mọi hoạt động vận chuyển hàng hải liên quan đến các đối tượng trên, dù đi qua bất kỳ hành lang nào, đều bị cấm.

Eo biển Hormuz vốn là tuyến vận tải chiến lược trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu khí của thế giới trong thời bình, cũng như các sản phẩm thiết yếu khác.

Iran đã cho phép tổng cộng 26 tàu di chuyển qua Hormuz kể từ khi tuyên bố kiểm soát eo biển này. Hầu hết các tàu được đi qua thuộc sở hữu của Hy Lạp và Trung Quốc. Ngoài ra còn có các tàu của Ấn Độ, Pakistan và Syria.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân nhằm góp phần đảm bảo lưu thông hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh khu vực này tiếp tục là điểm nóng xung đột.

UAE cũng đang phối hợp với Bahrain thúc đẩy một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động bảo vệ hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước châu Âu tham gia hỗ trợ an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết các nước trong khối hiện chưa sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự tới khu vực này.

Nguồn TTXVN