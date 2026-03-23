Israel mở rộng chiến dịch tại Liban, Iraq gia hạn đóng cửa không phận

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel nhấn mạnh quân đội nước này đang chuẩn bị để thúc đẩy các chiến dịch trên bộ có mục tiêu, cũng như các cuộc không kích theo một kế hoạch có tổ chức.

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của lực lượng Israel xuống khu vực Bachoura thuộc Beirut, Liban ngày 12/3. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22/3, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết nước này sẽ mở rộng các chiến dịch trên bộ tại Liban nhằm vào Hezbollah đồng thời cảnh báo cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Trong khi đó, quân đội Israel cũng xác nhận cuộc tấn công nhằm vào Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban dự kiến sẽ kéo dài nhiều tuần, trong bối cảnh chiến sự bước sang ngày thứ 23.

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin đưa ra thông tin trên tại cuộc họp báo.

Theo ông Defrin, kể từ khi bắt đầu chiến dịch chung với Mỹ vào ngày 28/2, Israel đã thả hơn 10.000 quả bom xuống “hàng nghìn mục tiêu” trên khắp Iran bao gồm các hệ thống, cơ sở hạ tầng và các chỉ huy của đối phương.

Trong diễn biến có liên quan, Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq thông báo đã gia hạn lệnh đóng cửa không phận thêm 72 giờ đối với tất cả các máy bay đến, đi và bay qua nước này, trong đó viện dẫn các mối quan ngại về an ninh tại khu vực hiện nay.

Thông báo nêu rõ lệnh gia hạn đóng cửa không phận sẽ có hiệu lực từ 12h00 ngày 22/3 theo giờ địa phương cho đến 12h00 ngày 25/3. Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq nhấn mạnh quyết định này là “biện pháp phòng ngừa tạm thời” dựa trên đánh giá liên tục về "tình hình an ninh và những diễn biến trong khu vực."

Cơ quan này cũng lưu ý sẽ xem xét việc đóng cửa không phận dựa trên những cập nhật về tình hình thực tế và thông báo kịp thời cho tất cả các hãng hàng không cùng các cơ quan liên quan.

Cùng ngày, 6 nhân viên an ninh Iraq bị thương trong các vụ tấn công riêng biệt vào các căn cứ quân sự ở Baghdad và tỉnh Babil miền Trung nước này.

Cụ thể, theo nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq, 5 thành viên của Lực lượng Chống khủng bố Iraq bị thương vào đêm 22/3 khi tên lửa tấn công Căn cứ Victoria tại Sân bay Quốc tế Baghdad.

Ngoài ra, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) bán quân sự của Iraq cáo buộc 4 cuộc không kích của Mỹ và Israel vào các cơ sở y tế của lực lượng này ở khu vực Jurf al-Nasr thuộc tỉnh Babil vào tối 22/3 đã khiến 1 thành viên PMF bị thương và gây thiệt hại vật chất cho những cơ sở này.

Theo Vietnam+


 Từ khóa: Quân đội Israel Chiến dịch Iraq Đóng cửa Cuộc không kích Liban Mục tiêu Kế hoạch Bị thương Thông báo
WB: Philippines gần đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao

WB: Philippines gần đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao
2026-03-23 07:27:00

Philippines được dự báo tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao, làm rõ thêm thông tin trước đó khi tổ chức này nêu rằng GNI bình quân đầu người của nước này đã chạm ngưỡng phân loại.

Đợt nắng nóng kỷ lục tại Mỹ lan rộng

Đợt nắng nóng kỷ lục tại Mỹ lan rộng
2026-03-22 10:30:00

Tại Mỹ, đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở nửa phía Tây đã di chuyển về phía Đông trong ngày 21/3, hướng tới miền Trung, khiến nhiệt độ ấm lên bất thường ở những nơi mà chỉ...

