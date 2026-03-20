Khai trương phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng

Sáng 20/3, tại phường Vĩnh Yên, Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc tổ chức khai trương phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi chúc mừng khai trương phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hoa chúc mừng khai trương phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng.

Phòng khám được triển khai nhằm duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng tập trung điều trị các bệnh lý sau chấn thương, đột quỵ, cơ xương khớp và rối loạn chuyển hóa.

Đơn vị được bố trí đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị ngoại trú cho khoảng 45 - 50 bệnh nhân/ngày.

Việc đưa phòng khám vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh mà còn khẳng định nỗ lực của Bệnh viện trong việc đổi mới, phát triển dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bệnh viện cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, hiện đại; là địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn