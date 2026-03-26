Khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên vụ nữ sinh tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn (cũ) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn (cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. (Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao)
Ngày 26/3, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự, đồng thời, tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) về tội danh nêu trên.
Các lệnh, quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long mà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long là nạn nhân), mặc dù quá trình giải quyết vụ việc có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không bảo đảm an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.
Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra theo quy định pháp luật.
Nguồn baovephapluat.vn
Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt đã bãi bỏ Nghị định 100 từ ngày 15/5/2026.
baophutho.vn Sáng nay 26/3, trên đường 12B, địa phận Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người tử vong.
baophutho.vn Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia tăng...
baophutho.vn Trong quý I/2026, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo thống...
baophutho.vn Trong tiến trình cải cách tư pháp, chuyển đổi số (CĐS) trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Với tinh thần chủ...
baophutho.vn Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, ngày 25/3,...
baophutho.vn Sáng 25/3, Công an tỉnh thông tin về việc triệt phá một chuyên án lớn liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ),...