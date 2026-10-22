Kinh nghiệm phát triển Đảng ở Đảng bộ Xuân Lũng

Năm 2026, Đảng bộ xã Xuân Lũng được giao chỉ tiêu kết nạp 41 đảng viên. Đến hết quý III, Đảng bộ kết nạp 44 đảng viên, đạt 107,3% kế hoạch năm, vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả này cho thấy sự chủ động trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng chí Lê Tùng Lâm - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Xuân Lũng cho biết, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.

Lễ kết nạp đảng viên được các chi bộ tổ chức trang trọng, đúng quy định.

Theo đồng chí Lê Tùng Lâm, một trong những kinh nghiệm của Đảng bộ xã là gắn việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên với rà soát nguồn tại từng tổ chức đảng. Ngay sau khi nhận chỉ tiêu, Ban Thường vụ Đảng ủy họp, phân bổ chỉ tiêu đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Trước đó, Ban Xây dựng Đảng tham mưu rà soát nguồn tại từng tổ chức đảng, làm cơ sở giao chỉ tiêu sát với thực tế, bảo đảm tính khả thi.

Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đảng chủ động phát hiện quần chúng ưu tú thông qua các phong trào thi đua tại cơ sở. Đây là môi trường để đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng.

“Các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nguồn phát triển đảng viên. Thông qua hoạt động, nhiệm vụ được giao và quá trình tham gia phong trào, những đoàn viên, hội viên tích cực, có ý thức trách nhiệm sẽ bộc lộ rõ phẩm chất, năng lực, từ đó được quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp”, đồng chí Lê Tùng Lâm chia sẻ.

Thực tế cho thấy, việc hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên ngay trong 9 tháng thể hiện sự chủ động của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, nhất là khâu tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Đảng bộ xã Xuân Lũng xác định phát triển đảng viên phải được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ cơ sở. Các tổ chức đảng chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện quần chúng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, giúp đỡ quần chúng phấn đấu, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực trưởng thành và đủ điều kiện để xem xét kết nạp Đảng.

Bên cạnh công tác tạo nguồn, Đảng bộ xã duy trì nền nếp sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, củng cố động cơ phấn đấu và ý thức trách nhiệm của quần chúng ưu tú.

Thông qua thực tiễn học tập, lao động, công tác và tham gia các phong trào tại địa phương, cấp ủy kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách. Qua đó, từng bước xây dựng nguồn phát triển đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Chi bộ 3 (xã Tiên Kiên cũ), tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên.

Theo đồng chí Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, kết quả 44 đảng viên được kết nạp, trên chỉ tiêu kết nạp 41 đảng viên, là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng đảng viên sau kết nạp. Mỗi đảng viên mới cần tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Xuân Lũng triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng cao. Do đó, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh không chỉ đáp ứng nhiệm vụ trước mắt mà còn góp phần tạo nguồn cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của tổ chức đảng ở cơ sở.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Xuân Lũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đồng thời, chú trọng phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là những nhân tố trẻ có năng lực, phẩm chất và uy tín trong cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên ngay trong quý III là kết quả tích cực, thể hiện sự chủ động của Đảng bộ xã Xuân Lũng trong công tác xây dựng Đảng. Từ kết quả này, Đảng bộ tiếp tục hướng tới xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

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