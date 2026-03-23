Kỳ thi đánh giá năng lực quân đội 2026: Cách làm bài và những điểm mới cần biết

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc, cách làm bài kỳ thi đánh giá năng lực 2026 với 3 phần, thi trên máy tính, tổng điểm tối đa 150.

Lần đầu tổ chức kỳ thi riêng cho tuyển sinh quân đội

Năm 2026, Bộ Quốc phòng впервые tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) để tuyển sinh vào các trường quân đội. Đây là một trong 4 phương thức xét tuyển, bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của các đại học quốc gia và xét tuyển thẳng.

Kỳ thi được tổ chức một đợt duy nhất vào tuần thứ 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần

Bài thi QDA được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, gồm 3 phần:

Phần 1 – Tư duy định lượng (bắt buộc):

Gồm 50 câu hỏi Toán học và xử lý số liệu, làm trong 80 phút, thang điểm 50. Nội dung bao phủ số học, đại số, hình học, xác suất và tư duy logic.

Phần 2 – Tư duy định tính (bắt buộc):

Gồm 50 câu hỏi Văn học – Ngôn ngữ, làm trong 55 phút, thang điểm 50. Ngữ liệu đa dạng, liên quan nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, lịch sử.

Phần 3 – Tự chọn:

Thí sinh chọn một trong hai hướng:

- Khoa học: Chọn 1 trong 4 tổ hợp (Lý–Hóa, Hóa–Sinh, Lý–Sinh, Sử–Địa), 50 câu trong 60 phút.

- Tiếng Anh: 50 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và suy luận, làm trong 60 phút.

Tổng điểm toàn bài là 150, mỗi phần tối đa 50 điểm.

Thi trên máy tính, có kết quả ngay

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính bằng tài khoản được cấp riêng. Sau khi đăng nhập, thí sinh lựa chọn phần thi tự chọn; nếu quá 45 giây chưa chọn, hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên.

Đề thi được sinh ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa. Thí sinh làm lần lượt từ phần bắt buộc đến phần tự chọn và chỉ được chỉnh sửa câu trả lời trong từng phần thi.

Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm, kết quả hiển thị ngay sau khi nộp bài hoặc hết thời gian làm bài.

Những lưu ý quan trọng khi đăng ký

Thí sinh đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 20/4 đến 10/5 trên website của Bộ Quốc phòng. Sau sơ tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự sẽ hướng dẫn đăng ký chính thức.

Đáng chú ý, thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường quân đội ngay từ đầu. Mỗi thí sinh chỉ được chọn một ngành trong trường quân đội; các nguyện vọng còn lại có thể đăng ký trường ngoài quân đội.

Chỉ tiêu và điều kiện tuyển sinh

Năm 2026, hơn 20 trường quân đội tuyển khoảng 5.400 chỉ tiêu hệ quân sự và gần 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự.

Thí sinh muốn xét tuyển phải qua sơ tuyển, đáp ứng tiêu chuẩn về độ tuổi (17–21 với thanh niên ngoài quân đội), sức khỏe loại 1 hoặc 2 và các điều kiện khác theo quy định.

