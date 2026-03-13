“Lá chắn” bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ về tổng rà soát, kiểm tra cư trú làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn, Công an phường (CAP) Tân Hòa đã tổ chức triển khai đợt cao điểm về tổng kiểm tra, rà soát cư trú nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú, nắm chắc tình hình dân cư, biến động cư trú, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an phường Tân Hoà tăng cường kiểm tra, rà soát hộ dân cư trú trên địa bàn.

Theo đó, CAP Tân Hòa đã tiến hành tổng rà soát theo từng tổ dân phố, phân công cán bộ phụ trách địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” và thực hiện nghiêm yêu cầu “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; bám sát địa bàn và từng hộ dân để thu thập kiểm tra, cập nhật thông tin cư trú một cách chính xác, đầy đủ.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, kết quả tổng rà soát cư trú còn phục vụ trực tiếp công tác lập và hoàn thiện danh sách cử tri trên địa bàn. Thông qua việc đối chiếu dữ liệu dân cư với thực tế từng hộ gia đình, lực lượng CAP đã phối hợp với tổ dân phố cập nhật chính xác thông tin nhân khẩu, kịp thời bổ sung các trường hợp mới đủ điều kiện tham gia bầu cử, đồng thời loại khỏi danh sách những trường hợp không còn cư trú tại địa phương. Đặc biệt, CAP Tân Hòa đã phối hợp với Tổ trưởng các tổ dân phố cập nhật, làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ lập, niêm yết danh sách, in thẻ cử tri cho trên 10 nghìn cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đợt cao điểm từ đầu năm 2026 đến nay, CAP đã kiểm tra, rà soát 3.540 hộ thường trú với 13.845 nhân khẩu, 305 hộ tạm trú với 1.496 nhân khẩu. Qua đó đã phát hiện, xử lý 14 trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền xử phạt trên 12,7 triệu đồng.

Với tinh thần làm việc xuyên Tết, không có ngày nghỉ, nghiêm túc, trách nhiệm, mỗi bước rà soát của CAP là thêm một phần dữ liệu chính xác, mỗi lần kiểm tra là thêm một lớp “lá chắn” bảo vệ an ninh, trật tự cho người dân. Bên cạnh rà soát hộ dân, CAP Tân Hòa cũng tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ, nhà cho thuê - những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Trên địa bàn phường hiện có 6 cơ sở lưu trú, 9 nhà trọ và 109 nhà cho thuê. Ông Triệu Văn Thường - chủ nhà trọ cho thuê tại tổ 5, chia sẻ: “Trước đây việc khai báo còn thủ công nên đôi lúc chậm trễ. Được CAP hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo lưu trú trực tuyến, chúng tôi thấy rất thuận tiện, chỉ mất vài phút là hoàn thành. Quản lý chặt chẽ như vậy giúp khu trọ an toàn hơn, người cho thuê như chúng tôi cũng yên tâm. Ngoài ra, Công an thường xuyên xuống địa bàn, kiểm tra và tuyên truyền, quản lý chặt chẽ cư trú không để người lạ, đối tượng xấu có điều kiện hoạt động”.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp rà soát, quản lý cư trú nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường Tân Hòa cơ bản ổn định; tội phạm và vi phạm pháp luật giảm; các vụ việc phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng CAP Tân Hoà cho biết: “Chúng tôi xác định công tác quản lý cư trú là nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng trong bảo đảm an ninh, trật tự. Việc tổng rà soát không chỉ nhằm phát hiện vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, CAP Tân Hòa tiếp tục duy trì công tác tổng rà soát định kỳ, kết hợp tuyên truyền sâu rộng Luật Cư trú đến từng hộ dân; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, lực lượng CAP Tân Hòa đã củng cố “lá chắn” an ninh ngay từ địa bàn dân cư, góp phần xây dựng phường an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Đinh Thắng