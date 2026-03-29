Lý Thái Dương giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia

Tại Vòng thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, thí sinh Lý Thái Dương, học sinh lớp 11 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì đã xuất sắc giành chiến thắng, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế.

Lý Thái Dương giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ những phần thi đầu tiên, Lý Thái Dương đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, phong thái tự tin cùng nền tảng kiến thức toàn diện. Em liên tục đưa ra các câu trả lời chính xác, giữ vững vị trí dẫn đầu trước sự bám đuổi quyết liệt của các đối thủ. Đặc biệt, trong phần thi Về đích mang tính quyết định, Thái Dương đã có những lựa chọn chiến thuật hợp lý, tận dụng tốt cơ hội để gia tăng điểm số, qua đó khẳng định ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc.

Em Lý Thái Dương.

Chiến thắng của Lý Thái Dương không chỉ là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, mà còn thể hiện tinh thần nỗ lực không ngừng và niềm đam mê tri thức. Đây cũng là niềm tự hào của tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, góp phần tiếp nối truyền thống hiếu học và thành tích nổi bật của nhà trường.

Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trên cả nước, nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ. Thành công của Lý Thái Dương tại cuộc thi tuần là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội để em tiếp tục chinh phục những vòng thi tiếp theo, hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Hiền Mai