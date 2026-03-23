Mỹ triển khai đặc vụ ICE hỗ trợ an ninh tại các sân bay

Trong bối cảnh Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đóng cửa một phần đã kéo dài hơn 1 tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo triển khai các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đến hỗ trợ an ninh tại các điểm kiểm tra sân bay đông đúc từ ngày 23/3, nhằm giảm tải cho lực lượng Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) đang thiếu nhân sự.

Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Washington (IAD) ở bang Virginia của Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Trao đổi với báo giới ngày 22/3, Đặc phái viên phụ trách Biên giới của Nhà Trắng Tom Homan, cho biết các nhân viên của ICE sẽ giúp đảm bảo an ninh tại các lối vào và lối ra để giảm tải khối lượng công việc cho Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) - cơ quan trực thuộc DHS - do nhiều nhân viên nghỉ việc hoặc báo ốm trong khi phải làm việc không lương.

Tại Atlanta, Thị trưởng Andre Dickens xác nhận ICE và các lực lượng an ninh liên quan sẽ được triển khai tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta từ sáng 23/3, thực hiện nhiệm vụ như quản lý dòng khách và kiểm soát đám đông, không bao gồm kiểm tra nhập cư. Các nhân viên ICE có thể giám sát các lối ra hoặc kiểm tra giấy tờ hành khách trước khi vào khu vực soi chiếu, giúp TSA tập trung vào hoạt động kiểm tra an ninh.

Một số nghị sĩ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch này. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (R-Alaska) gọi đây là “ý tưởng tồi”, lo ngại sẽ gia tăng căng thẳng với hành khách và nhân viên TSA chưa được trả lương. Trong khi đó, ông Everett Kelley, chủ tịch Liên đoàn Nhân viên chính phủ Mỹ, cho rằng ICE không được đào tạo để làm an ninh hàng không và việc triển khai có thể gây nguy hiểm.

Các sân bay trên khắp Mỹ đang chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh kéo dài đến 2 tiếng, trong khi dữ liệu ngày 21/3 cho thấy đã có 1.910 chuyến bay bị trì hoãn và hơn 100 chuyến bị hủy chỉ trong một buổi sáng. Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích tình trạng bế tắc ngân sách kéo dài và kêu gọi phía đảng Dân chủ chấm dứt tình trạng trì hoãn, vốn đã khiến nguồn tài trợ cho DHS bị cắt đứt và hàng chục nghìn nhân viên TSA phải làm việc không lương.

Đợt đóng cửa chính phủ một phần đã bước sang ngày thứ 37, khiến khoảng 50.000 nhân viên TSA tiếp tục làm việc mà không nhận được thù lao, tạo áp lực tài chính và tinh thần nghiêm trọng. Hệ quả là hàng nghìn nhân viên đã xin nghỉ ốm, trong khi ít nhất 376 người đã từ chức hoàn toàn, làm suy yếu đáng kể năng lực vận hành của hệ thống kiểm soát an ninh hàng không.

Theo baotintuc.vn


