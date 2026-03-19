Ngôi chùa 300 tuổi có kiến trúc hành lang tròn khác biệt ở Huế

Nhiều du khách chọn chùa Viên Giác 300 tuổi, ở phường Thuận Hoá, làm điểm đến chiêm bái và chụp ảnh nhờ không gian kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính với thiết kế đương đại.

Chùa Viên Giác nằm ở phường Thuận Hóa được thiền sư Liễu Quán xây dựng trong khoảng thời gian từ 1722 đến 1742, khi ngài tu hành và truyền bá Phật pháp tại Phú Xuân. Ban đầu nơi đây chỉ là một thảo am nhỏ gọi là “Cát Tường”, để lại cho các đệ tử sau này tiếp nối.

Trải qua thời gian dài, chùa Viên Giác bị hư hại xuống cấp. Năm 2023, hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì Tổ đình Từ Đàm đã cùng phật tử tiến hành đại trùng tu chùa. Sau hai năm xây dựng, công trình đang hoàn thành những chi tiết cuối cùng.

Kiến trúc chùa Viên Giác khác biệt so với các ngôi chùa khác ở Huế là hành lang được xây dựng dạng hình tròn. Các tòa nhà được kết nối với nhau, lợp bằng ngói liệt truyền thống, đặc trưng của Cố đô.

Không gian mới vừa mang nét trang nghiêm của chốn thiền, vừa mang phong cách kiến trúc đương đại.

Chánh điện chùa Viên Giác với hệ thống các tượng Phật được thờ tự.

Mặc dù chưa hoàn thiện song chùa Viên Giác đón nhiều phật tử và người dân đến tham quan, chiêm bái.

Hệ thống tường gạch của ngôi chùa được khách chọn làm bối cảnh check in

Chị Thảo Nhi, 26 tuổi, sống ở TP Huế, cho biết ngôi chùa có kiến trúc lạ song vẫn mang kiến trúc chùa Huế. Không gian chùa có nhiều cây xanh, hành lang thoáng mát.

Hệ thống hành lang được thiết kế độc đáo khi kết hợp tường gạch và gạch men màu vàng.

Ngoài tham quan, người dân còn lên chùa lễ Phật vào ngày rằm và mùng 1 để cầu an.

Nhiều người diện áo dài lên chùa Viên Giác vãn cảnh, chụp ảnh.

Trong khuôn viên chùa vẫn tồn tại một ngôi mộ cổ nhưng bia đá xác định danh tính không còn.

