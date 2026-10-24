Phát triển kinh tế ở Yên Kỳ

Sau sáp nhập, Yên Kỳ có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế nhờ hệ thống hạ tầng giao thông, truyền thống sản xuất nông nghiệp; sự chuyển biến mạnh mẽ về dịch vụ - thương mại và tiểu thủ công nghiệp.

Theo thống kê của UBND xã, đến nay, trên địa bàn xã có 37 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho 512 lao động; doanh thu ước đạt 750 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 475 tỷ đồng.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực chủ lực với 24 doanh nghiệp, 412 lao động, doanh thu đạt khoảng 688 tỷ đồng và tổng tài sản trên 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc và thương mại cũng góp phần đa dạng hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Khu vực kinh tế cá thể phát triển khá đa dạng với 181 cơ sở chế biến, chế tạo, chủ yếu là chế biến gỗ, thu hút 774 lao động, doanh thu ước đạt 429 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 500 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động tại địa phương. Những con số này cho thấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đang giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương.

Chế biến gỗ là một trong những nghề đang phát triển mạnh ở Yên Kỳ. Giáp xã Tây Cốc, địa bàn có nghề chế biến lâm sản phát triển, cùng với lợi thế gần các vùng sản xuất, chế biến gỗ ở một số địa phương trong tỉnh và tỉnh Lào Cai, Yên Kỳ có điều kiện thuận lợi để người dân học hỏi kinh nghiệm, đầu tư mở xưởng. Nghề chế biến gỗ không chỉ tạo việc làm mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động ngay tại địa phương.

Cơ sở chế biến lâm sản An Mạnh, thôn 4, xã Yên Kỳ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 12 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 8-9 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh chế biến gỗ, sản xuất chè xanh cũng là thế mạnh của Yên Kỳ. Sau sáp nhập, xã có hơn 1.200 ha chè, thuộc nhóm 4 địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh. Năng suất bình quân đạt 125 tạ/ha/năm, sản lượng xấp xỉ 15 nghìn tấn/năm. Năm 2021 thương hiệu sản phẩm “chè xanh Yên Kỳ”, được công nhận đạt hạng sản phẩm OCOP.

Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung quản lý tốt diện tích chè nguyên liệu hiện có, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đối với diện tích chè tập trung để đảm bảo vùng nguyên liệu; quyết liệt chỉ đạo, trồng mới, trồng bổ sung đảm bảo thâm canh diện tích chè.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ ổn định theo chuỗi và phát triển bền vững; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với các hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân, đảm bảo các vùng nguyên liệu ổn định; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu các sản phẩm từ chè.

Sản xuất chè xanh là thế mạnh trong nông nghiệp ở Yên Kỳ, xã đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng hạng OCOP từ 3 sao lên 4 sao.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Kỳ chia sẻ: “Định hướng của Yên Kỳ trong những năm tới là đẩy mạnh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung của toàn xã. Đối với sản xuất nông nghiệp, Yên Kỳ định hướng cho bà con tập trung vào các sản phẩm mà địa phương có lợi thế như cây chè; cây ăn quả...”.

Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã phát triển sản xuất, thuận lợi trong giao thương, Yên Kỳ đã tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông. Đầu tháng 8 vừa qua, xã khởi công 3 công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Yên Kỳ Trần Văn Tường, địa phương xác định hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch có vai trò mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu triển khai thi công.

Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Yên Kỳ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2026, góp phần đưa địa phương phát triển ngày càng nhanh và bền vững.

Quân Lâm