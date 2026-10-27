Phép thử trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện một loạt biện pháp nhằm tăng nguồn cung dầu mỏ, khí tự nhiên và nhiên liệu. Động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh chiến dịch vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ bước vào giai đoạn nước rút.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tăng cường sử dụng các công cụ về sản xuất, thương mại và điều tiết năng lượng nhằm cải thiện nguồn cung và kiềm chế giá nhiên liệu là một trong những trọng tâm chính sách mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trước thềm bầu cử.

Washington đẩy mạnh mở rộng công suất lọc dầu, tăng nguồn cung nhiên liệu từ nước ngoài và thúc đẩy các dự án khí tự nhiên với mục tiêu giảm áp lực giá cả.

Nhiều hướng tiếp cận được triển khai, từ mở rộng năng lực lọc dầu trong nước, thúc đẩy nhập khẩu dầu từ Venezuela, đến vận động các quốc gia giải phóng nhiên liệu từ kho dự trữ.

Mỹ đã đạt các thỏa thuận với nhiều nước để họ giải phóng hơn 130 triệu thùng dầu diesel dự trữ. Washington đồng thời xúc tiến các dự án hạ tầng khí tự nhiên nhằm tăng cường năng lực cung ứng năng lượng trong dài hạn.

Một trong những biện pháp đáng chú ý là sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để hỗ trợ mở rộng năng lực chế biến dầu mỏ trong nước.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, chính quyền dự kiến dành tối đa 150 triệu USD từ nguồn kinh phí theo đạo luật này để hỗ trợ tăng năng lực sản xuất, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ tại các cơ sở lọc dầu của Mỹ.

Khoản đầu tư được kỳ vọng giúp tăng sản lượng nhiên liệu thành phẩm thêm hàng triệu gallon mỗi ngày, qua đó củng cố nguồn cung phục vụ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đây là hướng đi giải quyết bài toán chuyển dầu thô thành nhiên liệu sử dụng trực tiếp.

Bởi thực tế, sản lượng dầu thô lớn không đồng nghĩa nguồn cung xăng và dầu diesel luôn dồi dào, do công suất lọc dầu, cơ cấu thiết bị, chất lượng nguyên liệu và hoạt động vận chuyển đều ảnh hưởng tới lượng nhiên liệu được đưa ra thị trường.

Những biện pháp nêu trên cho thấy Washington đang tiếp cận vấn đề giá nhiên liệu theo nhiều hướng, thay vì chỉ dựa vào việc gia tăng khai thác dầu thô. Khi thị trường thiếu hụt các sản phẩm như dầu diesel, việc bổ sung dầu thô chưa chắc giải quyết được nút thắt nếu công suất chế biến hoặc nguồn cung nhiên liệu thành phẩm không tăng tương ứng.

Theo EIA, sản lượng nhiên liệu chưng cất của Mỹ, trong đó có dầu diesel, đạt trung bình 5,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2019. Dù vậy, lượng dự trữ nhiên liệu chưng cất của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/9 vẫn thấp hơn 13% so mức trung bình theo mùa của 5 năm trước đó.

Nguồn cung toàn cầu thắt chặt, cùng nhu cầu nhập khẩu dầu diesel của Mỹ tăng lên, tiếp tục gây sức ép đối với giá bán lẻ. Việc giải phóng nhiên liệu từ kho dự trữ có thể bổ sung nguồn cung tức thời nếu quá trình vận chuyển thuận lợi.

Ngược lại, mở rộng công suất lọc dầu và xây dựng đường ống khí tự nhiên đòi hỏi nguồn vốn, thủ tục và thời gian triển khai đáng kể. Tuy nhiên, mục tiêu ổn định giá năng lượng lâu dài vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông và bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu cho thấy, ngay cả khi tăng nguồn cung, nguy cơ gián đoạn hoạt động khai thác, lọc dầu hoặc vận chuyển tại các khu vực chiến lược có thể xảy ra, kéo theo mọi nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ của Washington gặp nhiều khó khăn.

Các động thái mới mà chính quyền của Tổng thống D.Trump đang thúc đẩy cho thấy kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu.

Khi chi phí diesel tăng, các doanh nghiệp vận tải có thể phải điều chỉnh giá cước, trong khi nông dân và nhà sản xuất đối mặt chi phí vận hành cao hơn. Một phần áp lực này có thể chuyển sang người tiêu dùng thông qua giá thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.

Giá nhiên liệu cao cũng kéo theo áp lực lạm phát gia tăng. Vấn đề giá nhiên liệu đang gắn chặt hơn với chương trình nghị sự kinh tế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Các khảo sát cho thấy, quan ngại về kinh tế và lạm phát tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cách cử tri nhìn nhận cuộc bầu cử.

Đa dạng hóa nguồn cung, hạ nhiệt giá nhiên liệu là phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử khi khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và hiệu quả mà người dân thật sự cảm nhận được đang bị nới rộng, bởi việc triển khai các biện pháp còn phụ thuộc không ít vào những diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát của Washington.

Theo nhandan.vn