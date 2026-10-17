Phụ nữ Đất Tổ bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao, nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh thành những chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn công tác hội; từng bước đưa chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng trong đổi mới hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của địa phương.

Hội LHPN xã Thu Cúc tổ chức chương trình livestream bán hàng trực tuyến hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương, quảng bá sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng.

Chủ động tiếp cận công nghệ

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực đổi mới tư duy, chủ động ứng dụng công nghệ số vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động. Từ việc xây dựng hạ tầng số, số hóa dữ liệu hội viên, đổi mới công tác tuyên truyền, phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin đến nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được triển khai. Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề “Phụ nữ Đất Tổ quyết tâm thi đua thực hiện thành công cuộc cách mạng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; ban hành kế hoạch chuyển đổi số và triển khai đồng bộ đến các cấp hội cơ sở.

Đến nay, 100% cơ sở hội sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, thư điện tử công vụ, chữ ký số; tăng cường tổ chức họp trực tuyến và trao đổi công việc trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính. 100% cơ sở hội duy trì các nhóm Zalo, Facebook, Zoom phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền; thường xuyên đăng tải tin, bài, video, infographic về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác hội. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, phát hành nhiều sản phẩm truyền thông số như: Sách lật điện tử hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh; cẩm nang điện tử hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong hệ thống hội; bộ infographic tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; cẩm nang điện tử tuyên truyền về Lễ hội Tây Thiên và các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh; video clip, poster tuyên truyền; đồng thời ứng dụng Google Form trong khảo sát, lấy ý kiến và tổng hợp số liệu. Qua đó góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của hội viên, phụ nữ trên môi trường số.

Hội LHPN xã Hải Lựu ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ số" thôn Chiến Thắng.

Xác định dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, các cấp hội đã tập trung rà soát, cập nhật thông tin hội viên trên phần mềm quản lý hội viên theo nguyên tắc “Đúng - đủ - sạch - sống”, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và thường xuyên được cập nhật. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật được 490.335/500.696 hội viên, đạt 97,93%, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động hội trên môi trường số. Đồng chí Đỗ Thị Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Dương Bắc cho biết: Hội đã thành lập 22 mô hình “Phụ nữ với chuyển đổi số” tại 22 chi hội, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận, thực hành và ứng dụng công nghệ số trong đời sống và công việc. Hội tổ chức đợt cao điểm 65 ngày rà soát, làm sạch dữ liệu hội viên, tập trung rà soát, chuẩn hóa và cập nhật thông tin trên hệ thống quản lý hội viên. Kết quả, Hội LHPN xã Tam Dương Bắc xếp thứ 3/148 xã, phường trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý hội viên và phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động hội.

Cầu nối chuyển đổi số tại cộng đồng

Với phương châm chuyển đổi số phải bắt đầu từ cơ sở và hướng tới hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực như: Câu lạc bộ “Phụ nữ số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản”, “Mỗi cơ sở hội - một dịch vụ số thiết thực”, Chi hội phụ nữ số, Tổ phụ nữ số và các tổ, nhóm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 211 CLB và mô hình chuyển đổi số tại cơ sở hội với 4.035 thành viên, góp phần nâng cao năng lực số cho hội viên phụ nữ. Các mô hình đã góp phần nâng cao kỹ năng số, tạo môi trường để hội viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào đời sống hằng ngày.

Hội LHPN phường Tân Hòa phối hợp với Công an phường và Trung tâm học tập cộng đồng ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” tại 11 tổ dân phố, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các tiện ích số phục vụ đời sống.

Các cấp hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong công việc và cuộc sống. Thông qua các lớp tập huấn và hoạt động hỗ trợ, nhiều hội viên được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, nền tảng số và sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm; ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt, thiết kế hình ảnh và video quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng. Nhiều hội viên mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tăng thu nhập cho gia đình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 10/4/2026 của Tỉnh ủy về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai mô hình “Kết nối số - Lắng nghe phụ nữ”. Thông qua các nền tảng tương tác trực tuyến, mô hình tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của hội viên, phụ nữ về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, an sinh xã hội, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, môi trường và chuyển đổi số. Đây là mô hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức hội trong tình hình mới.

Với sự nhạy bén, tinh thần học hỏi không ngừng và bản lĩnh vượt khó đã giúp phụ nữ Phú Thọ từng bước xóa bỏ rào cản về giới trong lĩnh vực công nghệ. Họ không chỉ là người giữ lửa cho mỗi mái ấm gia đình mà còn là những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận kinh tế số, xã hội số. Với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, các cấp Hội LHPN tỉnh quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong mọi mặt công tác hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thu Hà