Phú Thọ dẫn đầu tại Chung kết cấp quốc gia “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học ”

Trong hai ngày 20 - 21/3, tại Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức vòng Chung kết cấp quốc gia chương trình “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2025–2026.”

Đoàn học sinh, giáo viên tỉnh Phú Thọ tham dự giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2025–2026.

Tham dự chương trình có 12 giáo viên và 60 học sinh đại diện cho 6 Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Cà Mau.

Chiều 20/3, chương trình giao lưu mở đầu bằng buổi trình bày báo cáo về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông cấp tiểu học của giáo viên. Trong đó, phần trình bày của cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường Tiểu học Liên Minh (phường Vĩnh Phúc) đã đạt kết quả xuất sắc.

Bên cạnh đó, với giải pháp đổi mới bài dạy “Đường em tới trường”, cô giáo Lê Thị Minh Duyên, Trường Tiểu học Gia Cẩm (phường Việt Trì) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đạt thành tích xuất sắc.

Sáng 21/3, chương trình giao lưu dành cho học sinh với ba phần thi là năng khiếu, chạy tiếp sức và giải ô chữ bí mật. Các đội đã thể hiện sự sáng tạo, bản lĩnh và kiến thức vững vàng về an toàn giao thông thông qua tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, dân ca; trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức tiếp sức và thử thách trí tuệ với ô chữ bí mật. Kết quả, đội học sinh tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu.

Kết thúc chương trình, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 đội thi có thành tích xuất sắc nhất là: Phú Thọ, Hà Tĩnh và Quảng Trị nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh tại trường học.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh tiểu học, đồng thời tạo diễn đàn để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục an toàn giao thông.

Hiền Mai


