Phú Thọ tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Từ ngày 9 - 11/10, tỉnh Phú Thọ tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên. Ngày hội có 11 tỉnh tham gia, với các hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Tham gia ngày hội, đoàn Phú Thọ mang đến những tiết mục văn nghệ, phần trình diễn khèn Mông, trang phục truyền thống và các hoạt động thể thao. Trong đó, nghệ thuật khèn Mông là điểm nhấn, thể hiện tài năng của nghệ nhân qua cách thổi khèn kết hợp với các động tác trình diễn.

Tiết mục hát múa “Ngày hội bản Mông” của đoàn Phú Thọ tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông.

Phần trình diễn trang phục truyền thống giới thiệu nét đặc trưng trong cách phối màu, tạo hoa văn và trang trí của đồng bào Mông. Cùng với các tiết mục văn nghệ, hoạt động này đưa những giá trị văn hóa từ đời sống cộng đồng đến với công chúng, đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên trao đổi kinh nghiệm gìn giữ, thực hành và truyền dạy.

Tại không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ, các sản phẩm truyền thống và hoạt động trình diễn nghề vẽ sáp ong trên vải lanh thu hút sự quan tâm của du khách. Người xem được quan sát nghệ nhân sử dụng sáp ong tạo từng đường nét, hoa văn trên nền vải. Sự tỉ mỉ trong thao tác, cách sắp xếp họa tiết cho thấy kỹ năng và quan niệm thẩm mỹ của đồng bào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 11 cá nhân tiêu biểu thuộc 11 tỉnh tham gia ngày hội. Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ được khen thưởng về thành tích bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông.

Các hoạt động tại ngày hội tạo cơ hội để tỉnh Phú Thọ quảng bá văn hóa dân tộc Mông; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và khai thác giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Lê Thu Trang

Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Điện ảnh