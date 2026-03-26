Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp với các cơ quan rà soát các công việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc ngày 6/4 tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Duy Linh

Qua rà soát chi tiết các nội dung chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, ban hành thông báo Kết luận của Chủ tịch Quốc hội trên tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thành công của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, gồm: Chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và các thành viên của Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi có kết quả bầu cử, các cơ quan đã tiến hành rà soát, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 500 người trúng cử. Dự kiến, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI trong ngày mai, 27/3.

Chủ tịch Quốc hội cũng hết sức hoan nghênh Ủy ban Công tác đại biểu đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, trang bị các kỹ năng hoạt động nghị trường cho đại biểu trúng cử lần đầu để sẵn sàng cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Đối với một số nội dung cấp bách dự kiến bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất để triển khai ngay các Nghị quyết của Đảng mới ban hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh có văn bản gửi các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ tài liệu và gửi đến các cơ quan của Quốc hội trước ngày 11/4/2026 để bảo đảm có thời gian thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội tại đợt 2 của kỳ họp.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Duy Linh

Đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2026. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội tiếp tục rà soát tiến độ chuẩn bị tài liệu của các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp; giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội chuẩn bị nội dung điều hành về công tác tổ chức, nhân sự tại kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả thời gian và phù hợp với chương trình của cả kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các văn bản về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại phiên họp trù bị.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện phương án trang bị thiết bị công nghệ phục vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm các đại biểu Quốc hội có thể tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các hệ thống ngay từ đầu kỳ họp; đồng thời hoàn thiện App Quốc hội 2.0 và các hệ thống số phục vụ kỳ họp, bảo đảm triển khai đồng bộ, vận hành ổn định trước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Cùng với đó rà soát, hoàn thiện các nội dung về trang thiết bị, phương tiện, nhà ở công vụ, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa XVI; khẩn trương, chủ động rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn... bảo đảm kỳ họp diễn ra an toàn, hiệu quả.

Về triển khai Đề án chuyển đổi số của Quốc hội, Bình dân học vụ số và các đề án liên quan, Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện, tổng hợp báo cáo chi tiết, tiến độ triển khai, bất cập, vướng mắc, đề xuất giải pháp, trách nhiệm các cơ quan có liên quan, trình lãnh đạo Quốc hội trước 20/4/2026.

Kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra trong 11 ngày, chia thành 2 đợt

Trước đó, Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 23/3/2026, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và chuẩn bị văn bản gửi các cơ quan hữu quan để thông báo về danh mục tài liệu chính thức của kỳ họp.

Quang cảnh cuộc họp tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Duy Linh

Hiện nay, Văn phòng Quốc hội đang tổng hợp ý kiến góp ý của người trúng cử đại biểu Quốc hội, trên cơ sở đó sẽ dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 56.

Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ nhất sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026, dự kiến bế mạc ngày 24/4/2026.

Về cách thức tiến hành công tác tổ chức, nhân sự tại kỳ họp: Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đã xây dựng 2 phương án thực hiện. Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị nội dung để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Phiên trù bị.

Về các nội dung lập pháp tại kỳ họp: Chủ yếu bố trí trình Quốc hội thảo luận Tổ và thảo luận Hội trường trong đợt 1 của kỳ họp để có thời gian tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời, dành thời gian dự phòng tại đợt 2 cho các nội dung mới có thể phát sinh.

