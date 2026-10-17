Sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh tăng 15,66%

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đạt hơn 9,527 tỷ kWh, tăng 15,66% so với cùng kỳ năm 2025. Số liệu này bao gồm điện mua từ hệ thống và điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Điện thương phẩm đạt hơn 9,317 tỷ kWh, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, lượng điện thương phẩm tăng khoảng 1,08 tỷ kWh chỉ trong 1 năm. Phần chênh lệch giữa tổng điện tiêu thụ và điện thương phẩm khoảng 210 triệu kWh, tương ứng hơn 2% nhu cầu, chủ yếu được bổ sung từ điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Công nhân ngành điện bảo dưỡng thiết bị tại một trạm biến áp, đảm bảo nguồn điện vận hành an toàn và liên tục.

Mức tăng 2 chữ số cho thấy nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất tiếp tục mở rộng. Phụ tải tăng tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy quy mô lớn và những cơ sở đưa thêm dây chuyền, thiết bị vào hoạt động. Sức ép vì vậy không phân bố đều trên toàn hệ thống mà tập trung vào một số trạm biến áp, đường dây trung áp và khu vực có tốc độ tăng phụ tải cao.

Qua theo dõi, các thông số vận hành trên lưới điện 500kV, 220kV, 110kV, trung áp và hệ thống đo đếm tại các điểm giao nhận cơ bản đáp ứng quy định. Tuy nhiên, điện áp trung bình nằm trong giới hạn cho phép chưa loại trừ được nguy cơ nháy điện, sụt áp hoặc mất điện thoáng qua. Với những nhà máy sử dụng dây chuyền tự động hóa và thiết bị điều khiển có độ chính xác cao, biến động điện áp trong thời gian rất ngắn cũng có thể làm gián đoạn sản xuất.

Rủi ro tăng thêm trong những đợt nắng nóng kéo dài, mưa dông, lốc sét hoặc tại các tuyến trung áp vừa cấp điện cho sản xuất công nghiệp vừa phục vụ khu dân cư. Phụ tải biến động mạnh, đường dây kéo dài và sự cố trên các nhánh dân sinh có thể ảnh hưởng đến toàn tuyến.

Việc kiểm tra định kỳ giúp đảm bảo nguồn điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Ngành Công Thương và các đơn vị điện lực đang theo dõi sát những phụ tải lớn, rà soát khu vực có nguy cơ quá tải, tăng kiểm tra đường dây, trạm biến áp và xử lý sớm các khiếm khuyết.

Cùng với nâng cấp hạ tầng, doanh nghiệp được vận động sử dụng điện tiết kiệm, bố trí lại thời gian sản xuất trong giờ cao điểm và chủ động trang bị thiết bị ổn định điện áp cho các dây chuyền nhạy cảm. Mục tiêu đặt ra là đáp ứng lượng điện tăng nhanh nhưng vẫn duy trì chất lượng và độ tin cậy của nguồn cấp.

Hương Giang