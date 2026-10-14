Sáng đường quê, ấm lòng dân

Khi màn đêm buông xuống những bản làng ở xã vùng cao Vân Sơn, những con đường quanh co giữa núi rừng giờ đây đã bừng sáng. Trong dịp Đêm hội Trăng rằm, bà Hà Thị Thân ở thôn Chiến đưa cháu đến thôn Lũng Vân vui hội không còn lo đường tối, chẳng cần mang theo đèn pin soi lối. Ánh sáng từ hệ thống đèn đường giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thắp lên niềm vui cho người dân vùng cao.

Những tuyến đường quê ở địa bàn khó khăn được thắp sáng từ sự hỗ trợ của các ngành và sự góp sức của người dân địa phương.

Ánh điện mở lối bình yên

Tuyến đường từ thôn Lũng Vân đến thôn Chiến, xã Vân Sơn phải đi qua những cánh đồng lúa. Trước đây mỗi khi mặt trời khuất phía sau những dãy núi, con đường nhanh chóng chìm vào bóng tối. Có đoạn đường lầy lội, việc đi lại ban đêm gặp không ít khó khăn. Nay, hàng trăm bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt, chiếu sáng suốt đêm đã giúp người dân qua lại thuận tiện, an toàn hơn. Các tuyến từ thôn Lũng Vân đi thôn Quyết Chiến, thôn Đông Sơn, thôn Hày cũng được đầu tư hệ thống chiếu sáng, từng bước xóa đi những khoảng tối trên các tuyến giao thông nông thôn. Với người dân địa phương, giá trị của những công trình này không chỉ nằm ở ánh sáng trên đường mà còn ở sự thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày. Những chuyến đi thăm người thân, việc đồng áng hay các hoạt động văn hóa cộng đồng vào buổi tối đã thuận lợi hơn.

Những tuyến đường quê được thắp sáng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ông Bùi Văn Sinh, ở thôn Hày, xã Vân Sơn, cho biết, từ khi đường được chiếu sáng, người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn, nhất là khi có việc cần ra ngoài vào buổi tối.

Không chỉ cải thiện đời sống, hệ thống chiếu sáng còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Theo Thiếu tá Bùi Văn Việt, cán bộ Công an xã Vân Sơn, ánh sáng giúp lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần phòng ngừa vi phạm. Với địa bàn có tiềm năng du lịch, những tuyến đường sáng rõ còn tạo cảm giác an tâm cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng.

Không chỉ ở Vân Sơn, tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những tuyến đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng cũng đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Trong điều kiện địa hình chia cắt, các khu dân cư cách xa nhau và nguồn lực đầu tư còn hạn chế, mỗi công trình hoàn thành đều góp phần cải thiện hạ tầng, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân. Điều quan trọng là những công trình ấy xuất phát từ yêu cầu thực tế của đời sống. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Dân góp sức, đường quê được thắp sáng

Tại xã Thượng Cốc, mô hình thắp sáng đường quê đang mang lại những chuyển biến tích cực. Hơn 3,8 km đường giao thông ở thôn Nam Sơn đã được lắp đặt hơn 100 bóng điện, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2026 với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng. Trong đó, người dân đóng góp hơn 60% kinh phí thực hiện công trình. Không chỉ chung tay về tài chính, bà con còn tham gia triển khai với mong muốn có tuyến đường sáng, thuận tiện và an toàn hơn khi đêm xuống.

Hệ thống chiếu sáng đường quê giúp lực lượng Công an xã Vân Sơn thuận lợi hơn trong tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự.

Theo đồng chí Bùi Văn Vững - Bí thư Chi bộ thôn Nam Sơn hiệu quả của tuyến đường điện được thể hiện rõ trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Khi đường làng được chiếu sáng, việc đi lại vào buổi tối thuận tiện; các hoạt động chung của khu dân cư cũng có điều kiện duy trì, phát triển. Sự đóng góp của người dân giúp địa phương có thêm nguồn lực xây dựng hạ tầng cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công trình phục vụ cộng đồng.

Từ hiệu quả ở Nam Sơn, mô hình tiếp tục được lan tỏa đến thôn Tre, xã Thượng Cốc. Gần 5 km đường giao thông tại đây đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với 92 bóng đèn. Ánh điện góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giúp đời sống tinh thần ở khu dân cư thêm phong phú.

Ông Bùi Văn Hiển - Bí thư Chi bộ thôn Tre cho biết: hệ thống điện chiếu sáng đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi không gian sinh hoạt được cải thiện, bà con có thêm điều kiện giao lưu, gắn kết, cùng xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn.

Tại thôn Mến Bôi, xã Hợp Kim, sự chung sức của người dân cũng là yếu tố quan trọng trong xây dựng tuyến điện sáng đường quê. Theo đó, người dân nhận thức rõ lợi ích của công trình đối với cuộc sống hàng ngày nên sẵn sàng chung tay cùng địa phương thực hiện. Từ việc đóng góp kinh phí đến tham gia triển khai, mỗi người góp một phần công sức để những tuyến đường được sáng đèn mỗi tối.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa tại các bản làng vùng cao Vân Sơn dưới ánh đèn đường rực sáng.

Những tuyến đường được thắp sáng góp phần đổi thay diện mạo khu dân cư. Giá trị của mỗi công trình không chỉ ở quy mô hay số lượng bóng đèn mà còn thể hiện qua việc kết nối cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy các hoạt động chung. Ánh sáng đường quê không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn vun đắp tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, sáng – xanh – an toàn.

Mạnh Hùng