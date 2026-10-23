Sức sống mộc Bích Chu

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Bền bỉ duy trì nghề “cha truyền con nối” suốt hơn 400 năm qua, Làng nghề mộc Bích Chu, xã Vĩnh Phú ngày nay đang bứt phá mạnh mẽ. Hàng trăm xưởng mộc đã định vị thương hiệu vững chắc trên thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương.
Làng nghề mộc Bích Chu với bề dày lịch sử hơn 400 năm.
Hiện có hơn 90% hộ dân tại thôn Bích Chu duy trì và phát triển kinh tế từ nghề mộc truyền thống.
Các xưởng mộc chủ động thích ứng, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất.
Bên cạnh đó, công tác an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu.
Sản phẩm mộc Bích Chu chinh phục thị trường trong và ngoài tỉnh nhờ chất lượng vượt trội và mẫu mã tinh xảo.
Nghề mộc truyền thống góp phần thay đổi diện mạo quê hương, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân Bích Chu.
Trần Tỉnh
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