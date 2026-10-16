Tam Dương Bắc chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, từ đó tạo nguồn thu ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đang được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tam Dương Bắc đẩy mạnh thực hiện với quyết tâm cao.

Xã Tam Dương Bắc định hướng xây dựng rau su su là sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập, hoàn thành tiêu chí phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Tam Dương Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Hoàng Hoa, Tam Quan, Đồng Tĩnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị trước khi sắp xếp đã đạt 19/19 tiêu chí NTM; trong đó, xã Hoàng Hoa được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Tam Quan và Đồng Tĩnh mỗi xã có 1 làng văn hóa kiểu mẫu. Đây là nền tảng quan trọng để Tam Dương Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo yêu cầu của giai đoạn mới.

Qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh, xã có 10 tiêu chí, 47 nội dung với 86 công việc phải thực hiện. Đến nay, có 1/10 tiêu chí đã đạt là tiêu chí số 5; 46/86 công việc và 25/47 nội dung đã đạt. Theo đó, một số nội dung về hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường, an ninh cùng một số tiêu chí thành phần khác cần tiếp tục được tập trung hoàn thiện. Bên cạnh đó, xã vẫn còn những khó khăn do địa bàn rộng sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn, nhu cầu đầu tư cao trong khi nguồn lực còn hạn chế.

Tam Dương Bắc có lợi thế lớn với hơn 1.530ha đất rừng, nhiều loại cây bản địa có giá trị kinh tế cao. Người dân nhanh nhạy trong phát triển kinh tế, có kỹ năng, kinh nghiệm trồng trọt. Thời gian tới, xã đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu đầu tư, quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Trong đó, tập trung phát triển các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, gồm rau, củ, quả, trà hoa vàng; phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Toàn xã hiện có gần 100 trang trại quy mô vừa và lớn với tổng đàn gia súc hơn 14 nghìn con, hơn 100 nghìn con lợn và trên 4 triệu con gia cầm. Các hộ chăn nuôi, nhất là khu vực các xã Tam Quan, Hoàng Hoa cũ có truyền thống, kinh nghiệm chăn nuôi đã có nhiều giải pháp trong giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đồng thời áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh.

Tận dụng lợi thế tiếp giáp các khu du lịch nổi tiếng như Tam Đảo, Tây Thiên, Tam Dương Bắc đẩy mạnh phát triển loại cây trồng đặc sản của vùng là rau su su, tập trung phát triển theo hướng xây dựng sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Dương Bắc cho biết: Su su là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, có tiềm năng sản xuất hàng hóa. Việc đầu tư xây dựng thành sản phẩm OCOP sẽ giúp các hộ có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Năm 2026, ước tính thu nhập bình quân của người dân Tam Dương Bắc đạt gần 80 triệu đồng/người. Thực hiện xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, xã định hướng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững; phát triển kinh tế nông thôn xanh, tuần hoàn, sinh thái; giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn NTM.

Quân Lâm