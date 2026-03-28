Tạm giữ hình sự tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang Chiến (SN 1987), trú tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 23h25’ ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập xác định, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô BKS 30K-201.47 lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy, khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, xe ô tô do Chiến điều khiển đã va chạm với một xe ô tô đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô của Chiến tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô khác và 1 xe mô tô làm 1 người bị thương.

Kết quả xét nghiệm đối với Vũ Quang Chiến không có nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân xác định do Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn cand.com.vn


 Từ khóa: Cơ quan CSĐT Hà nội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ phòng CSGT Tạm giữ Hình sự Công an Xe ô tô Khám nghiệm hiện trường Phương tiện
