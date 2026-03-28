Tạm giữ hình sự tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang Chiến (SN 1987), trú tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Hiện trường vụ tai nạn.
Trước đó, khoảng 23h25’ ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Căn cứ vào tài liệu thu thập xác định, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô BKS 30K-201.47 lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy, khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, xe ô tô do Chiến điều khiển đã va chạm với một xe ô tô đi cùng chiều phía trước.
Sau va chạm, xe ô tô của Chiến tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô khác và 1 xe mô tô làm 1 người bị thương.
Kết quả xét nghiệm đối với Vũ Quang Chiến không có nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân xác định do Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Nguồn cand.com.vn
baophutho.vn Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh...
baophutho.vn Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, việc tích hợp thông tin an sinh xã hội lên nền tảng số không chỉ giúp người dân thuận tiện trong giao...
baophutho.vn Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh, khoảng 9 giờ 18 phút ngày 27/3, Trung tâm Thông...
baophutho.vn Từ việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với...
Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn (cũ) về tội “Không truy cứu trách...
Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt đã bãi bỏ Nghị định 100 từ ngày 15/5/2026.
baophutho.vn Sáng nay 26/3, trên đường 12B, địa phận Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người tử vong.