Tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Xác định hạ tầng giao thông là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế, tỉnh đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Dù công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và thời tiết ảnh hưởng đến quá trình triển khai, song những chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành cùng sự chủ động của chủ đầu tư, nhà thầu đã góp phần duy trì nhịp thi công, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hòa Sơn thuộc Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt”

Theo Quyết định số 554 của UBND tỉnh, năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục triển khai 32 dự án giao thông quan trọng. Trong đó, 1 dự án chuẩn bị đầu tư; 31 dự án đang triển khai do 3 Ban Quản lý dự án khu vực thực hiện có tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 3.298 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, giá trị giải ngân của 31 dự án đạt 1.496 tỷ đồng, bằng 45,38% kế hoạch vốn được giao, tăng 88,003 tỷ đồng so với lũy kế tháng 8/2026. Kết quả này cho thấy tiến độ giải ngân đã có chuyển biến, song khối lượng công việc còn lại trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đặc biệt đối với các dự án có mốc hoàn thành trong năm 2026.

Qua thực tế triển khai, những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; nguồn cung vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết, mưa nhiều cũng tác động đến hoạt động thi công, nhất là các hạng mục đào, đắp nền đường.

Trước thực tế này, tỉnh đang đẩy mạnh chỉ đạo theo hướng xác định rõ từng nhóm vướng mắc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, gắn với yêu cầu xử lý theo tiến độ. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với các đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; các nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là khâu cần tập trung ưu tiên. Các địa phương được yêu cầu rà soát từng hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, đẩy nhanh lập và phê duyệt phương án bồi thường, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải quyết kiến nghị để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân... Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì là một trong những ví dụ cho thấy vai trò của công tác chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ khó khăn. Với tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, dự án từng đối mặt nguy cơ kéo dài thời gian thực hiện do vướng mắc về mặt bằng. Qua kiểm tra thực tế, các vấn đề liên quan đến phối hợp giữa các đơn vị, bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được chỉ rõ, giao trách nhiệm xử lý theo các mốc thời gian cụ thể...

Đối với nguồn vật liệu xây dựng, tỉnh tập trung các giải pháp bảo đảm nguồn cung, tăng cường theo dõi diễn biến giá và xử lý những bất cập của thị trường. Sở Xây dựng tăng tần suất công bố giá vật liệu xây dựng, cập nhật chỉ số giá theo tháng, theo tuần đối với những loại vật liệu biến động lớn; đồng thời rà soát quy hoạch mỏ khoáng sản, đẩy nhanh thẩm định các dự án khai thác vật liệu, phối hợp kiểm tra và xử lý các hành vi găm hàng, nâng giá nếu phát hiện vi phạm. Những giải pháp này góp phần tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu chủ động hơn trong lập kế hoạch thi công, dự toán chi phí và tổ chức cung ứng vật liệu.

Thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ động thi công, quyết tâm về đích

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, chủ đầu tư cũng chủ động tổ chức thi công theo hướng có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị tại những vị trí đủ điều kiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù đắp khối lượng.

Tại Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, nhiều hạng mục như nền đường, cầu, cống và các công trình đặc biệt được tổ chức triển khai đồng thời. Đại diện nhà thầu cho biết, trước những biến động về mặt bằng và giá vật liệu, đơn vị đã xây dựng phương án thi công linh hoạt, ưu tiên các vị trí đủ điều kiện, đồng thời điều phối máy móc, nhân lực giữa các khu vực để duy trì sản lượng. Tại những đoạn có mặt bằng thuận lợi, nhà thầu tổ chức tăng ca, đẩy nhanh khối lượng, qua đó bù đắp phần tiến độ bị ảnh hưởng ở những vị trí còn khó khăn. Không chỉ tập trung nguồn lực thi công, các chủ đầu tư còn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành kế hoạch trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, việc xác định đúng nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp xử lý cụ thể là yêu cầu cấp thiết. Những dự án có khối lượng hoàn thành lớn nhưng thiếu vốn cần được rà soát, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn theo quy định, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Ngọc, để đảm bảo tiến độ các dự án, các Ban Quản lý dự án khu vực phải xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết đến từng dự án, từng gói thầu; xác định rõ khối lượng còn lại, thời gian hoàn thành, nhu cầu vốn và khả năng giải ngân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và kiên quyết xử lý theo hợp đồng đối với những nhà thầu chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu.

Đối với UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nhân lực giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, xây dựng khu tái định cư, hoàn thành việc di chuyển người dân và bàn giao mặt bằng theo tiến độ đã thống nhất. Các sở, ngành liên quan cần chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục thuộc thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, bãi đổ thải và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Trong giai đoạn nước rút cuối năm 2026, hiệu quả thực hiện phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu; trong đó, trách nhiệm phải rõ, tiến độ phải cụ thể và từng vướng mắc cần được xử lý kịp thời. Đây là cơ sở để các dự án tăng tốc thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Lệ Oanh