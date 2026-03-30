Tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi

Ngày 30/3, tại phường Vĩnh Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2026 cho cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường và các trường mầm non công lập khu vực Vĩnh Phúc.

Giáo viên mầm non chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phổ cập giáo dục mầm non tại địa phương.

Cán bộ quản lý, giáo viên được phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phổ cập giáo dục mầm non; hướng dẫn kỹ thuật lập biểu mẫu thống kê, chuẩn hóa dữ liệu phổ cập; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và quy trình kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi cấp xã.

Các giáo viên cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non tại cơ sở.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị quyết số 218/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục mầm non giữa các vùng miền.

Thu Hoài